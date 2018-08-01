盤前財經大事搶先讀2018年8月1日

今日操盤前瞻

法說會：台達電、創業家、遠傳

除權息：永大、統一超、神基、緯創、億光、國產、茂達、嘉晶

增資股上市：安馳、元創精密

蘋果 Q4 前瞻亮眼 營收預估範圍超越華爾街預期 盤後漲近 4%

蘋果 (AAPL-US) 預期，第四財季營收介於 600 億美元至 620 億美元區間，超過華爾街預期上線，根據 StreetAccount，華爾街分析師預期為 594.7 億美元，激勵盤後漲近 4%。閱讀全文...

傳中美正尋求重啓談判 避免貿易戰

根據 CNBC 分析報導，美國與中國正尋求重新恢復談判，以避免貿易戰。全球最大的兩個經濟體近來進行了貿易戰，但目前為止，美國僅對 340 億美元的中國產品提高關稅，中國亦進行了同等報復。閱讀全文...

〈台達擴大布局〉收購 DET 董事長海英俊的三個考量

台達電 (2308-TW) 董事長海英俊指出，收購 DET 有三個考量，包括可降低地緣政治不確定及美中貿易戰帶來的風險，透過泰國製造，可減輕從中國出口產品至美國的負擔，也有助台達電東南亞佈局。閱讀全文...

被動元件股價波動劇烈 大毅今打入處置股

被動元件近期股價大幅波動，證交所今 (31) 日宣布，大毅 (2478-TW) 因近 10 個交易日有 6 天達到證交所「公布注意交易資訊」標準，因此 8 月 1 日起入列處置股，改人工管制撮合終端機執行交易，每 5 分鐘撮合一次，共實施 10 個交易日，至 8 月 14 日止。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉推翻保護暴政！還我多頭山河！

由台股主流類股中的主流，台積電股價波段走勢檢視；很顯然地驗證過本文在，2018 年 7 月 9 日所闡述「股價已經觸及底部區」；以計量經濟學 Robust Test 的驗證確如此。對照本次台股加權股價指數，該文領先預期到大盤趨勢扭轉演變；但以台積電股價短期表現，該文還是嫌落後。閱讀全文...



