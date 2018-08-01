顧立雄緊盯大股東質押比高金控 關切家族化問題

金管會主委顧立雄上任後上任後強調公司治理，陸續推動產金分離、金金分離等政策，顧立雄今 (1) 日上午接受電台訪問時表示，正在思考董監事持股較低、質押比例過高的董監事成員結構對金控公司治理的影響，也關切大股東持股過高，會不會造成家族化的問題等。

顧立雄今天接受寶島聯播網專訪，主持人簡余晏提問，玉山金、國泰金、中信金等金控董監事持股過低，若持股這麼低，中資很容易插手進來買。

顧立雄表示，金控董監事持股較低，其實每家的問題都不太一樣，大致可分為 3 種類型，一是大股東仍有持股，但沒有出面擔任董監事；二是原來就沒有主要的股東，如玉山金；三則是大股東持股高質押。

顧立雄解釋，根據規定，董監事持股轉讓要申報，有些大股東沒有出面持股，推選持股較低者去擔任董監事，規避相關規定。此外，依法規定，質押借錢超過一半會沒有表決權，因此有些大股東會推持股低的出來當董監事。種種因素促使金控董監持股較低。

顧立雄坦言，正在思考董監事持股低到底影響是什麼？還有質押比高，等於大股東都要去借錢，那質押比過高對公司治理影響是什麼？還有這些董監事成員結構長怎樣？

顧立雄表示，金融業好的時候，應該要幫助每一個人，發揮美好的一面來造福社會，因為金融與大家生活、企業籌資等息息相關，不可能不存在；但高達 100 兆的資金也容易引起誘惑，必須要降低誘惑不要讓弊端產生。大股東持股太低，會不會造成對公司向心力不強，對公司治理有影響，但反過來說，董監事持股比高，造成董事會成員家族化也不好，這些都是正在思考的問題。

顧立雄強調，未來將發揮過去擔任律師的訓練，看到問題，找出問題根源，個案處理。