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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧07月31日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
2409   友達                117496  
2303   聯電                108556  
1101   台泥                 69323  
2891   中信金               63655  
2344   華邦電               59144  
2834   臺企銀               58212  
00637L 元大滬深300正2       57202  
2885   元大金               55149  
1314   中石化               49747  
00677U 富邦VIX              47177  
2456   奇力新               44267  
1605   華新                 38865  
8163   達方                 38629  
2888   新光金               36301  
3481   群創                 34642  
2886   兆豐金               34624  
3231   緯創                 34116  
2492   華新科               33645  
2371   大同                 31139  
2884   玉山金               30962  
2883   開發金               30206  
3026   禾伸堂               29694  
00632R 元大台灣50反1        27854  
2330   台積電               27059  
2317   鴻海                 25884  
1909   榮成                 23596  
2323   中環                 22321  
2002   中鋼                 21880  
2880   華南金               21783  
2887   台新金               21363
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