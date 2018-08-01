[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧07月31日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 2409 友達 117496 2303 聯電 108556 1101 台泥 69323 2891 中信金 63655 2344 華邦電 59144 2834 臺企銀 58212 00637L 元大滬深300正2 57202 2885 元大金 55149 1314 中石化 49747 00677U 富邦VIX 47177 2456 奇力新 44267 1605 華新 38865 8163 達方 38629 2888 新光金 36301 3481 群創 34642 2886 兆豐金 34624 3231 緯創 34116 2492 華新科 33645 2371 大同 31139 2884 玉山金 30962 2883 開發金 30206 3026 禾伸堂 29694 00632R 元大台灣50反1 27854 2330 台積電 27059 2317 鴻海 25884 1909 榮成 23596 2323 中環 22321 2002 中鋼 21880 2880 華南金 21783 2887 台新金 21363
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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