寶齡富錦新藥日本進度告捷 第二適應症進入三期臨床

寶齡富錦 (1760-TW) 腎臟病新藥上半年在日本銷售收入為 30.92 億日圓 (約新台幣 8.51 億元)，年增 8.9%，預計全年銷售金額可達 68.6 億日圓 (約新台幣 18.98 億元)，年增 9.85%。日本夥伴也同步宣布，該新藥進行的第二擴充適應症廣義貧血症臨床實驗將進入第三期，寶齡富錦可望共享臨床實驗數據，並加速在海外申請藥證時程。

寶齡富錦公布，腎臟病新藥拿百磷第 2 季在日本的銷售收入，總計為 17.33 億日圓 (約新台幣 4.77 億元)，季增 27.52%、年增 6.9%，累計上半年總銷售 30.92 億日圓 (約新台幣 8.51 億元)，年增 8.9%，預計全年銷售金額可達 68.6 億日圓 (約新台幣 18.98 億元)。

寶齡富錦表示，腎臟病新藥拿百磷去年 11/8 在美國拿下第二個擴充適應症的藥證，將適用於慢性腎病的貧血症，而近期藥品進度又傳來利多，日本合作夥伴 JT/Torii 在昨日宣布，以拿百磷進行的廣義貧血症臨床實驗，將進入第三期。

寶齡富錦指出，目前拿百磷在美國、台灣、日本及歐洲都取得藥證，韓國及中國大陸正在進行中，未來不管是美國或是日本合作夥伴的臨床實驗數據等，三方都可以共享，而拿百磷新藥目前在美國、日本及台灣銷售量，占整體營收約 21 至 22%。