超商也可用行動支付助攻 國際3大Pay刷卡金額年成長近7倍

國際 3 大 Pay 過去一年來綁卡量及消費金額大幅成長，金管會今 (31) 日統計，到今 (2018) 年 6 月底，國際 3 大 Pay(Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay) 信用卡綁卡數已達 403 萬張，台灣 pay 僅 70 萬張左右，是台灣 pay 的 4.7 倍；3 大 Pay 累計刷卡金額為 215.9 億元，其中刷卡金額年成長 6.97 倍，與增加超商等使用場域有很大關係。

銀行局統計，累計至今年 6 月底，國際 3 大 Pay 綁卡數已來到 403 萬張，比起去年底的 274 萬張，今年上半年就增加 129 萬張，成長率達 47%；若再跟去年上半年的 153 萬張相比，等於一年增加 250 萬張，年成長超過 1 倍。

而若從刷卡金額來看，累計到今年 6 月底，國際 3 大 Pay 刷卡金額達 215.9 億元，比起去年底的 101.9 億元，光今年上半年就成長 1.63 倍；若跟去年上半年的 27.1 億元相比，更是大增 188.8 億元、6.97 倍。

銀行局副局長王立群表示，國際 3 大 Pay 過去一年來綁卡量及消費金額大幅成長，主要是國人已經逐漸習慣使用行動支付，加上超商等商店開放行動支付帶動，使用場域增加有很大助益。

相較於國際 3 大 pay 一年以來的快速成長，發展更早的台灣 pay 卻仍遠遠落後，據財政部 4 月底最新的資料顯示，台灣 pay 綁卡數僅有 70 萬戶，年底希望破 100 萬戶。