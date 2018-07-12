華航添新動能 華信首架自購ATR新機將投入澎湖航線

華航 (2610-TW) 旗下華信航空今 (12) 日宣布，第 1 架自購的 ATR 新機將從 16 日起加入營運澎湖航線，藉由新機陸續導入，可提升國內航線整體運能和航班密度，而原先使用的 E190 噴射客機，將增飛其他國際區域、兩岸航線，為母公司華航進一步增添營收成長動能。

華信於去年規劃引進 9 架全新 ATR72-600 型新客機，其中 3 架向英國租機公司 Avation PLC 租賃、6 架向法國 ATR 飛機製造原廠購買，自去年 11 月 29 日已陸續引進 3 架租賃客機。

此次新機是華信第 4 架、也是第 1 架自購的 ATR 新機，編號 B-16855，配合暑假旺季來臨，華信已規劃自 16 日起加入營運澎湖航線，飛航台北 - 澎湖每日 2 班、台中 - 澎湖每日 1 班。

華信近年來持續增闢並增飛國內航線，包括高雄 - 馬公、台中 - 花蓮、台中 - 馬公、台北 - 馬公線均大幅增班，為此規劃按機隊優化，預計第 5 架全新 ATR 飛機於 8 月交機，2020 年全部布署完成。

華信 ATR72-600 飛機每架座位數為 70 人座，華信進一步說明，ATR72-600 最適合飛航國內和離島航線，除了採用先進的駕駛艙電子儀器系統，並全面使用液晶顯示器及最新一代導航電腦系統，可大幅提升飛航安全和操縱性能，另一方面，由於採用普惠 PW127 引擎再搭配高效能螺旋槳，可有效節省油耗。

華信航空現有 6 架 104 人座的 E190，以及 2 架 158 人座的波音 737-800 噴射客機，在引進 9 架 ATR72-600 新機隊後，有利後續提升國內航線整體運能及航班密度，也對於華航集團擴大布局區域、兩岸航線和班機調度更具彈性。