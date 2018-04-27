索尼上財年獲利成長6倍 估日元強升衝擊今年利潤

消費性電子產品生產大廠索尼 (Sony)(6758-JP) 27 日發布財報，過去一年由於手機相機傳感器、電影及金融服務部門，都有良好的表現，淨利潤達到 4908 億日元，幾乎是去年同期 733 億日元的近 7 倍之多。

索尼財報 圖片來源：Sony

但另一方面，受日元強升的衝擊，索尼預估本財年將出現放緩，淨利潤下降 2.2%，至 4800 億日元，營業利潤預計下降 8.8%，至 6700 億日元。

據《Japan Today》報導，索尼表示，2017 財年的營業利潤大增 1 倍多，達到 7348.6 億日元，銷售額增加 12.4%，至 8.54 兆日元。除了行動裝置部門，所有業務部門的銷售均有增加。

索尼遊戲部門表現亮眼，PS4 在本財年的出貨量達到了 1900 萬台，比上一財年減少 100 萬台，但依然熱銷，但主要是軟體銷售額增加，加上匯率影響及付費會員增加，整體遊戲部門銷售額增長 18%。

此外，由於行動設備圖像傳感器的強勁需求，半導體業務的銷售額增長了 10%。

但對新財年的展望，索尼就沒有那麼樂觀。尤其是匯率，預計將使利潤承壓。索尼將新財年的匯率預測設定為 105 日元兌 1 美元，以及 125 日元兌 1 歐元。相比之下，上個財年的匯率分別是 110.9 及 129.7 日元。

索尼今年 4 月高層更動，原集團副總裁及 CFO 吉田憲一郎，接替平井一夫出任 CEO，平井一夫則會繼續擔任公司總裁一職。