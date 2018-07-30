國際油價走揚 7月中旬以來漲近5%

美國對伊朗的部分經濟制裁，將自 8 月 6 日起生效，隨著日期逼近，原油供給短缺疑慮，持續攀升，帶動油價走高，7 月中旬迄今，累計上漲近 5%。

台北時間週一 (30 日) 晚間 8 點 48 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.85%，至每桶 74.92 美元；西德州中級原油期貨上漲 1.97%，至每桶 70.04 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 CNBC)

美國呼籲世界各國，於 11 月 4 日前，停止從伊朗進口原油，盼藉此讓伊朗石油出口量「歸零」；並要求其他 OPEC(石油輸出國組織) 成員國增產，補足供給缺口。

伊朗總統 Hassan Rouhani 日前對美國總統川普嗆聲，若伊朗原油無法出口，伊朗會考慮封鎖荷莫茲海峽，讓沙烏地阿拉伯、科威特等國的石油，「出不了波斯灣」。

伊朗外交部發言人 Bahram Qassemi 上週表示，若美國試圖封鎖伊朗原油出口，「我們一定會祭出同等力道反擊」。

根據路透社報導，自 7 月中旬迄今，油價累計上漲近 5%。

PVM Oil Associates 分析師 Tamas Varga 認為，美國對伊朗的制裁，將決定下一階段的油價走勢。

萬達 (Oanda) 駐新加坡亞太地區交易部門主管 Stephen Innes 則指出，美國第 2 季國內生產毛額 (GDP) 達 4.1%，創 2014 年第 3 季以來新高，但在美中貿易爭端持續延燒的情況下，本週油價將陷入「掙扎期」。

Innes 稱，對美中貿易戰的擔憂，將使油價承壓。

中國外交部長王毅週一說，中美貿易不平衡的根本原因，在於美國；中國不希望爆發貿易戰，對話大門依然敞開。