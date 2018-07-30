【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

全新保守看待未來營運展望，使得砷化鎵族群走弱，加上被動元件族群受到新產能即將在第三季開出，將導致明年報價鬆動，推動被動元件族群多檔股票跌停影響，導致今日台股走弱，終場台股下跌 42.24 點，跌幅 0.38%；籌碼面，外資現貨部位買超 8.74 億元，期現貨部位合計賣超 4.21 億元。

《國際金融市場焦點分析》

今日中國股市走勢分化，早盤滬指在天津自貿區、基建投資以及金融板塊拉升下一度逼近 2900 點，不過生技醫療以及白酒板塊大幅走低，尤其創業板開盤後便一路震盪走低，指數隨即反轉向下，午後調整持續，指數在兩點過後一度加速擴大跌幅，但鄰近尾盤，銀行股為主的大型金融權重急速拉升，A50 短線拉升超過百點，滬指受到支撐收斂跌幅，守住 2850 點。

《國際商品市場焦點分析》

美國強勁的經濟數據未能提振原油需求前景，美股走低反倒拖累油價，另外貝克休斯資料顯示，美國石油活躍鑽井數增加 3 座至 861 座，為三週來首次增長，同時俄羅斯能源部長表示，不排除討論每日增產逾 100 萬桶的可能性，WTI 期貨受到衝擊於晚間擴大跌幅，收盤下挫逾 1%；雖然美國 GDP 公布後美元回檔短暫支撐金價於日內低點反彈，不過市場缺乏追價誘因，收盤依舊小幅下跌。

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