〈金總白皮書〉金融業面臨八大挑戰 提六大建言因應

趕在「金融發展行動方案」本周五 (8/3) 將舉辦首波公聽會前，金融總會今 (30) 日發布「107 年金融建言白皮書」，提出我國金融業有八大挑戰，並擬定六大建言。

金總指出，國內金融市場規模有限、參與者密度過高，因此未能充分反映所貢獻的經濟效益，長期存有規模小、效率低、國際化程度不足等問題；此外金融資源與實體經濟發展的連結，仍有進一步緊密的空間。

而歐美等地金融監理成本增加、新興金融科技興起，加上新南向布局須適應當地監理法規，都造成台灣金融業在國際上或跨產業間，面臨更加艱困及諸多挑戰。

金總進一步提出我國金融業有八大挑戰包括：

一、面對國內外銀行經營難題的環伺，有賴政府持續重視整體發展。

二、信託法及監護制度未與時俱進修訂，無法擴大照顧高齡族群的功能。

三、國際金融業務經營資格受限，無法提高專業票券商的資金調度功能。

四、面對國內外金融環境激烈競爭，證券市場 IPO 家數及交易金額衰退。

五、期貨交易過度集中於台指相關商品，期貨動能容易受到證券市場成交量增減影響。

六、台股基金規模衰退，基金產品線發展趨近飽合，境內外基金發展差距大，不利區域理財中心發展。

七、在台灣投資環境未改善前，壽險資金無法在國內充分運用。

八、綠色保險推動速度緩慢，難以因應發展綠能產業及綠色經濟之需要。

面對這些困境，金總也擬定六大金融建言主題，包括：「擴大金融市場」、「活絡資本市場」、「金融支援高齡需求」、「推動金融科技發展」、「調適金融監理法規及相關制度」及「健全國內金融稅制」等。

一、「擴大金融市場」，建議政府加速推動勞工退休金 (新制) 開放自選投資制度、強化國銀債券經營平台、開放票券金融公司設立國際金融業務分公司等措施。

二、「活絡資本市場」，建議政府建立臺灣個人投資儲蓄帳戶機制、開放證券商得經營私募基金業務，並允准私募基金得成為保險業資金之投資對象等措施。日前金管會已經開放，允許讓券商可以經營私募基金業務。

三、「金融支援高齡需求」，建議政府推動「公設信託監察人」制度、參考日本經驗建立「監護制度支援信託」制度、提高保險業參與社會福利事業及公共建設投資之誘因等措施。其中公設信託監察人部份，信託公會已經在研究。

四、「推動金融科技發展」，建議政府建立生物特徵資訊共通平台，強化數位身分認證機制；加速發展行動支付服務, 整合建置共同標準之行動支付平台, 提高商家及消費者之使用便利性；放寬金融業研發投資抵減認列標準等錯施。目前公股已建立台灣 Pay 做共同標準支付的規格。

五、「調適金融監理法規及相關制度」，建議證券商兼營信託業務的監理原則比照銀行規範辦理；放寬金融控股公司從屬公司員工各項股票酬勞費用認列問題；建議保險業投資國內股票之 RBC 風險係數不區分上市櫃；研議債券 ETF 風險係數或資本計提率分級等措施。

六、「健全國內金融稅制」，建議提高所得稅法備抵呆帳限額，鼓勵銀行業提列備抵呆帳，調降證券商依規定造市所從事權證避險交易之標的股票買賣專戶之證交稅；將選擇權稅制比照期貨契約, 依類別予以分別訂定稅率課稅, 並酌予調降各類選擇權核定稅率等措施。

不過，但很多建言的具體項目都是「老調重彈」，其中，稅負減免就佔了多數，包括建立 TISA（個人投資儲蓄帳戶機制）、提高所得稅法的銀行備抵呆帳限額、及權證避險交易稅、選擇權稅率等，而在建立 TISA 部分，主管財稅的財政部已表達還要再評估，沒有實施時間表。