艾訊推IIoT新品 Q3業績動能增 股息殖利率逾9% 股價波段漲逾兩成

IPC 廠艾訊 (3088) 搶攻工業物聯網 (IIoT) 商機，週二 (3 日) 推出全新 Mini-ITX 工業主機板 MANO311，主要應用在工業自動化領域，本季開始貢獻業績。艾訊去年售出旗下網通子公司益網，獲利一個股本之後，原本有逾兩成的業績缺口，今年受惠博弈管理系統客戶釋單放大，加上工業物聯網新單進場，使其前五月業績已突破 20 億元大關，來到 20.6 億元，逆勢增長逾 25%，超乎市場預期，預期 6 月營收也有佳績。



而該公司去年 EPS 11.71 元，今年將配發 5.53 元現金股利，殖利率逾 9%，加上營運表現亮麗，帶動股價大漲，本波段最高來到 68.4 元價位，漲幅達兩成四，創下兩年來新高紀錄。



不過，歷經上半年的出貨高峰之後，下半年業績展望尚不明朗，艾訊持續推出新品以增加業績動能。週二發表的 mini-ITX 工業主機板 MANO311，強調顯示功能應用，亦提供一組 PCIe x1 插槽、1 組 PCI Express Mini Card 插槽與 1 組 SIM 插槽，有效提升擴充能力。