英利-KY第二季獲利大增近五成 上半年每股盈餘6.11元創同期次高

汽車零組件廠英利 - KY(2239) 董事會通過第二季季報數字，單季稅後淨利 3.71 億元，年增 48%，每股盈餘為 3.37 元；累計上半年每股盈餘 6.11 元。英利指出，受惠產品優化及新客戶進來、量能增加，第四季營運會是今年全年高峰。法人估，英利今年以增資後股本 11.9 億元來看，全年每股盈餘可望突破 12 元。英利第二季營收 58.86 億元，年增 44.24%，營利利益 7.07 億元，年增 55.04%，毛利率 20%，稅後淨利 3.71 億元，年增 48.4%，每股盈餘為 3.37 元，優於去年同期 2.27 元及首季 2.74 元。第二季受到人民幣下滑，單季匯損 4800 萬元。



英利累計上半年營收為 104.53 億元，年增 20.6%，毛利率為 20%，營業利益 11.64 億元，年增 19.86%，稅後淨利為 6.73 億元，年增 35.41%，每股盈餘 6.11 元，創同期次高。



以上半年銷售來看，英利旗下前三大客戶銷量優於整體車市，其中一汽大眾年增率 9%，北京奔馳年增 15%。今年一汽大眾銷售目標為 200 萬台、吉利 76 萬台、北京奔馳約 42 萬台。



英利指出，第二季及上半年業績表現亮眼，主要為營收規模擴大，毛利率則維持 20% 左右。展望下半年，第三季受到一汽大眾長春廠生產線改造加上傳統淡季，預期 8 月營收會下滑，單季也會比第二季略減，但受惠產品優化及新客戶進來量能增加，第四季又會回升，預估單季營收會創新高，獲利也會優於第二季。



英利看準新能源車未來趨勢，積極開發新客戶，已成功接獲沃爾沃汽車集團人民幣 15 億元新能源車電池盒、橫樑及相關鋁製零部件共同開發、採購合約，目前已送樣陸續小量出貨，預期明年 1 月量會開始明顯增加。



法人估，英利今年第四季為全年高峰，以增資後股本 11.9 億元來看，全年每股盈餘可望突破 12 元。