研華SIoT業務飆升 毛利率看升 成明年拚賺一個股本大要角

IPC 龍頭研華 (2395) 今年 Service IoT 業務大幅成長，上半年成長幅度高達逾四成。據了解，內部對明年成長性的看法也非常積極，同時在經濟規模的效應之下，目前偏低的毛利率可望追平平均水準，成為研華 2019 年獲利成長的一大來源。Service IoT 是以智慧醫療、智慧零售與智慧物流等垂直應用領域的整體解決方案為主要業務，今年研華來自此事業單位的訂單大幅成長，營收佔比從去年的 7% 左右提升到上半年的逾 9%，首季成長率達到 45-50%，第二季也有 38-42% 的幅度，為各事業單位之冠。



不過，現階段 SIoT 業務的毛利率仍低於平均，法人評估約 30-35%，在其五大事業單位中僅勝 Applied DMS 的 25-30%。而截至上季為止，研華整體毛利率仍有約 38% 左右。下半年在部分新品售價反應原料上漲成本以及傳統旺季經濟規模效應之下，有機會止跌回升。



據了解，SIoT 的成長動能強勁，在內部能見度相對很高，因此對明年度的成長目標也相當積極，業績的佔比估計很快可以提升到兩位數的水準，且因經濟規模的放大，產品線的毛利率也有機會向上挺進，朝公司平均水準邁進，成為明年研華拚轉一個股本的主要動能。

