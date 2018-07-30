看好內房股 里昂、野村喊買中海外、合景泰富、太古、九龍倉、新世界

大行看好內房股，里昂喊買中海外 (0688-HK)、合景泰富 (1813-HK)；野村資本則叫進太古地產 (1972-HK)、九龍倉置業 (1997-HK) 和新世界發展 (0017-HK)。

里昂發表研究報告，稱隨著中國政府向銀行體系注入流動性，加上國家開發銀行否認極速改變棚改政策，認為內房板塊短期市場風險正在改善。

報告指出，2015 年板塊經歷 4 個月的調整期，股價下調約 30-50%，隨後政府放鬆政策，板塊股價回升 20-40%。目前，內房板塊已經歷 6 個月調整，股價下調約 20-40%，部分股份已跌至具吸引力的支援點。

行業中，里昂看好中海外及合景泰富，稱中海外現價已低於高管期權激勵計畫的行使價港幣 25.85 元；合景泰富現價低於其主席年初至今以港幣 2.2 億元增持該股的平均買入價。里昂給予中海外及合景泰富「買入」評級，目標價分別為港幣 40 元及港幣 14 元。

截至今 (30) 日發稿，中海外股價跌 0.996%，報港幣 24.85 元；合景泰富跌 2.465%，報港幣 9.1 元。

中海外股價 (圖：新浪財經)

此外，由於碧桂園 (2007-HK) 銷售增長放緩，呼籲投資者予以規避，但仍予其「跑贏大市」評級，目標價港幣 17.6 元。碧桂園因工安事故，股價今一路走低，截至發稿跌 6.860%，報港幣 12.22 元。

碧桂園股價 (圖：新浪財經)

野村資本的研究報告，則對太古地產、九龍倉置業、新世界發展及新鴻基地產 (0016-HK) 即將發佈的業績感到樂觀，維持對太古地產、九龍倉置業和新世界發展的「買入」評級，和新地的「中性」評級，預期寫字樓業主的經常性收入將錄得最高按年增速，而擁有高端零售物業的收租股按年增長率最低，至於發展商的經常性收入難望顯著增長。

野村看好寫字樓收租股表現，認為中環空置率創新低，而且中環以外地區的寫字樓空置率亦低。至於商場收租股的前景亦佳，因為今年上半年市道復甦，人民幣貶值亦屬利好因素，但對於高端零售物業的業主而言，多收的營業額租金有機會被續租租金下跌所抵銷。

野村預期，雖然置業需求強勁，但政府試圖為樓市降溫和面對利率上揚，發展商料將與過去幾年一樣保持謹慎樂觀的基調，預計發展商今年上半年房地產銷售利潤將會減少，因為期內完工數量減少，上半年合約銷售強勁主要由預售項目帶動。

野村估計，太古 (寫字樓市場)、置地 (寫字樓市場)，九倉置業 (零售市道復甦和 Murray Hotel 開業)、新世界發展 (尖沙咀核心地段綜合型發展項目 Victoria Dockside 開幕) 及信和 (0083-HK)(觀塘專案推出) 的管理層，將在業績公告上給出最樂觀的短期指引。

野村預測，新地派息會令巿場滿意，若末期息派港幣 3.32 元，收益率已達 2.8%，如果新世界發展末期息派港幣 0.34 元，不計中期息，收益率亦達 3.1%，而九龍倉置業派息政策與其經常性收入掛勾，預計現時預測有上調的空間。

截至發稿，太古地產跌 0.492%，報港幣 30.35 元；九龍倉置業漲 0.526%，報港幣 57.3 元；新世界發展跌 0.357%，報港幣 11.16 元；新鴻基地產漲 0.651%，報港幣 123.7 元。