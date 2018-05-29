鏖戰7小時 恒隆107億奪杭州核心商業地皮 溢價率逾倍

恒隆集團 (0010-HK) 與恒隆地產 (0101-HK) 昨 (28) 日大手筆斥資逾人民幣百億元幣，擊敗阿里巴巴 (BABA-US) 及華潤地產 (1109-HK) 和多個香港發展商，投得杭州黃金地段的地皮。

截至今 (29) 日上午 10:11，恒隆地產股價報港幣 17.98 元，或 - 1.43%。

綜合香港文匯報、星島日報報導，恒隆宣布，透過公開拍賣投得杭州下城區百井坊商業綜合體地皮，總代價人民幣 107.3 億元 (約港幣 131.62 億元)，恒隆計劃投資人民幣 190 億元，發展成頂級大型商業綜合項目。

恒隆投得的地皮面積約 4.48 萬平方公尺，最高容積率為 4.33，總樓面面積約 19.4 萬平方公尺，使用年期為 40 年。恒隆需在 2019 年 2 月 9 日前支付 50% 的土地出讓金。

該地皮亦為杭州核心的武林廣場一帶商圈內，僅餘的最後一幅大型商業綜合體地塊。據土地出讓資料顯示，拍地的起始底價為人民幣 49.11 億元，最終成交價較底價高 1.18 倍，樓面每平方公尺作價人民幣 5.5 萬元。

競拍過程超過 7 個小時，參與競投的 6 家投標財團當中，包括港資的九龍倉 (0004-HK)、新世界發展 (0017-HK)；以及中資的華潤地產；還有近年全力拓展新零售的阿里巴巴集團。經過 336 輪報價後，最終由恒隆旗下的晟樂有限公司以人民幣 107.31 億元收入囊中。

地塊規劃為商業商務文物古蹟城市道路兼容用地，據杭州國土區有關文件，地塊不設上限，價高者得。要求競得者需 100% 持有，不能分割轉讓，商業面積不低於 45%，項目需年內開工，2020 年建成。未來將建成高端商業綜合體、周邊特色步行街、寫字樓配套和大型地下停車場。

杭州《都市快報》報導，杭州市規劃局 2017 年公示了百井坊地塊的城市設計導則。在導則中，百井坊地塊被分成兩期，一期用地面積為 5.22 公頃，容積率為 4.60，建築密度 60%，綠地率 10%；二期用地面積為 2.29 公頃，容積率為 5.70，建築密度 50%，綠地率 20%。地塊內將建設兩幢高度分別不高於 150 公尺和 120 公尺的高樓，平均標準層面積 1500 平方公尺，其餘建築高度控制在 90 公尺以下。

恒隆已多年沒有在大陸投得土地，此前的一次是在 2013 年 2 月，以人民幣 33 億元投得武漢礄口區一幅黃金地皮，總建築面積高達 66 萬平公尺，及後以人民幣 120 億元的投資額建成高端的武漢恒隆廣場。