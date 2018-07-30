面板價格止跌+外資連3天搶進 面板雙虎距填息不遠

面板價格從去年第 2 季走跌以來，終於傳出止跌反彈的好消息，包括大尺寸的電視面板及中小尺寸等，都已出現調漲跡象，友達 (2409-TW) 第 2 季守住獲利，相較連續兩個季度虧損的韓廠 LDG 表現亮眼，群創 (3481-TW) 第 2 季財報預計 8 月 14 日公布，市場預期也可望維持獲利，面板漲勢響起，外資連續 3 天買超雙虎，推升股價穩步填息，距完封已不遠。

受惠於需求回溫，中小尺寸面板價格 6 月止跌反彈，市調機構 IHS Markit 統計，平均漲幅約 5-10%，預估 7 月手機面板價格續漲，另外，平板電腦面板 10-12.3 吋 7 月價格也可望小幅調漲。

根據 TrendForce 光電研究（WitsView）統計，電視面板價格在今年第 2 季大跳水後，面板廠積極透過產品組合調整與歲修等方式因應，在供給減少及旺季效應拉抬下，7 月 32 吋面板價格看漲；群智諮詢 (Sigmaintell) 最新資料顯示，預計 7 月 43 吋及以下小尺寸面板價格有望止跌回穩，中大尺寸價格降幅將全面收斂。

友達第 2 季合併營收 750.5 億元，毛利率 9.7%，營益率 2.8%，歸屬母公司業主純益 12.5 億元，每股純益 0.13 元，連續 8 季獲利；累計上半年合併營收為 1495 億元，毛利率 10.3%，營益率 3.4%，每股純益 0.58 ；友達預估第 3 季大尺寸面板出貨季增率 5%，ASP 持平；中小尺寸在出貨尺寸放大下，出貨量季減逾 1 成，約達 11-13%。

群創 6 月合併營收 248 億元，第 2 季合併營收 665 億元，季減 0.4% ，年減 21.4%；群創原估，第 2 季大尺寸面板出貨預估季減 5% 左右，實際出貨表現遠優於預期；中小尺寸面板出貨原估季減 5% 內，實際出貨符合預期。

群創透露，大尺寸面板從 6 月已有部分尺寸價格上漲，第 2 季大尺寸面板業績逐月成長，第 3 季將比上季好；據指出，7 月包括 40、50、58、65 吋等產品，將上漲個位數百分比；法人預估，群創第 2 季仍可望維持獲利表現，群創預計 8 月 14 日公布財報，但仍不舉辦季的法人說明會，僅將提供書面的產業展望。

群創、友達相繼除息，群創每股配發 0.8 元現金股利，友達每股配發 1.5 元現金股利，面板價格喊漲，外資連續 3 個交易日買超友達及群創，股價也持續走揚，今 (30) 日盤中漲幅分別為 1.96%，0.88%，距完全填息不遠，表現相較大盤強勢。