科技龍頭集體下跌 騰訊失守370元 創去年12月以來新低

美股科技股漲勢冷卻，拖累「股王」騰訊 (0700-HK) 上週五 (27 日)ADR 較港收盤價跌逾 1%，失守港幣 370 元，今 (30) 日早盤騰訊顯著受壓，一度重挫 2.14%，見港幣 365 元，創 2017 年 12 月以來新低；截至近午盤，報港幣 362.4 元，跌幅擴大至 2.842%，成交港幣 48.73 億元。

騰訊今失守港幣 370 元，跌幅繼續擴大。 (圖：新浪財經)

北水上週五 (27 日) 再度拋售騰訊，約港幣 2.19 億元，累計上週全週淨賣盤高達港幣 25.1 億元，為一週最多北水賣盤的個股。

花旗仍維持騰訊「買入」評級，目標價港幣 508 元不變。

德銀則不看好騰訊，上週發表研究報告時點出騰訊正面對 3 大問題，包括第二季手機遊戲增長或會持續下降，是未來增長受到挑戰的訊號；由於存款準備金率或會上升，財付通盈利能力放緩；以及公司於移動領域市佔率下降，令其在中國數碼內容市場的主導地位下降。

不過，報告認為，上述 3 大問題均不是結構性問題，該行將騰訊第二季手機遊戲增長由按季升 6%，調整至按季跌 6%(按年升 38%)，目標價由港幣 512 元降至 452 元，維持「買入」評級。

其他科技股方面，中軟國際 (0354-HK) 跌 1.55%，報港幣 6.36 元；科通芯城 (0400-HK) 跌 1.972%，報港幣 3.48 元；浪潮國際 (0596-HK) 跌 1.742%，報港幣 2.82 元；中國民航信息網絡 (0696-HK) 跌 1.762%，報港幣 22.3 元；閱文集團 (0772-HK) 跌 2.061%，報港幣 68.9 元，跌破港幣 70 元大關。

閱文集團今跌破港幣 70 元關口。 (圖：新浪財經)

此外，高陽科技 (0818-HK) 早盤一度跌 3%，現報港幣 0.98 元，跌幅收斂至 2%；神州控股跌 1.647%，報港幣 4.18 元；擎天軟體 (1297-HK) 跌 3.136%，報港幣 2.78 元；美圖公司 (1357-HK) 跌 1.29%，報港幣 6.12 元。