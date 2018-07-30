中興首季盈轉虧 富瑞仍喊買 目標價上調至16.22元

富瑞發表最新研究報告指出，中興通訊 (0763-HK) 更新今年第一季業績，反映第二季的營業虧損介乎人民幣 16 億元至 36 億元，同時該行對第三季表現有更多的撥備。

報告指出，近日市場關注中國 3 大電信商的潛在整合，並共用 5G 網路。該行指，如果中國建立兩個 5G 網路取代 3 個網路，預料 2018 年至 2026 年行業的總 5G 資本開支下降 15%。

富瑞將中興通訊的現金流折現法 (DCF) 價值預測由港幣 20.81 元下調 4.5% 至港幣 19.86 元，而現時該行對中興通訊的目標價是根據 2019 年本益比 12 倍計算，富瑞相信未來 12 至 18 個月市場將有更好的 DCF 估值，特別是明年中興通訊開始帶來盈利增長。

富瑞表示給予中興通訊 H 股「買入」評級，目標價由港幣 14.41 元上調至 16.22 元。

中興通訊 H 股今 (30) 日開高走低，截至下午 13:38，股價上漲 0.437%，報港幣 13.8 元；A 股跌 2.27%，報人民幣 15.08 元。

中興 H 股走勢 (圖：新浪財經)

中興通訊上週五 (27 日) 向中國深交所更新今年第一季財務報告，從原本獲利人民幣 16.87 億元，轉為大幅虧損人民幣 54.07 億元。主因為要提列 10 億美元罰款，以及此前美國禁令導致公司主要經營活動無法進行，預提調整事項綜合所致。

根據更新後財務報告，為了繳交罰款，中興第一季營業外支出由原列的人民幣 3869.1 萬元，大舉增加至人民幣 67.61 億元。

香港《明報》指出，對比新舊財務報告，2018 年 1 月至 3 月，中興通訊營業利潤由人民幣 22.8 億元跌至 11.39 億元，大減 50%。基本每股收益原為人民幣 0.4 元，更新後，每股虧損達人民幣 1.29 元。

《香港經濟日報》報導，預估中興通訊上半年可能要虧損 70 至 90 億元。