申港虛擬銀行牌照 中銀與京東騰訊組聯盟 東亞銀找Airwallex合作

距離香港首批虛擬銀行牌照的申請限期只剩 1 個月，據消息透露，中銀香港 (2388-HK) 近日決定與大陸電商巨頭京東 (JD-US) 旗下的京東金融合作，並有可能再聯同騰訊 (0700-HK) 組三方聯盟，對抗阿里巴巴 (BABA-US) 聯營公司螞蟻金服。

中銀香港今 (30) 日開低走高，上漲 0.132%，報港幣 37.95 元；騰訊則開低走低，跌 1.823%，報港幣 366.2 元。

中銀香港今股價開低走高。 (圖：新浪財經)

據香港《明報》報導，中銀香港今年 6 月敲定申請虛擬銀行牌照，並成立專責小組負責研究營運模式並建立系統，同時積極尋找合作伙伴。由於中銀香港及母行中國銀行 (3988-HK) 一向與騰訊有業務合作，因此騰訊成為首選合作方，但據悉近日亦同時敲定與京東金融合作，可能合組 3 方聯盟，主要看中京東經營電商的經驗及客戶對平台的高忠誠度。

京東是大陸最大的電商平台之一，不但有自己的京東錢包及雲計算產品京東雲，近年亦積極發展金融業務。成立於 2013 年的京東金融，涉足消費金融、眾籌、財富管理、支付、保險、證券等金融服務，去年更從京東集團剝離獨立。而面對阿里巴巴這個共同對手，京東與騰訊近年多番聯手，騰訊不但有入股京東，亦往往在「新零售」的布局上與京東走在一起。

但中銀香港並非京東在香港的第一個接洽對象。據消息指，渣打銀行 (2888-HK) 曾經計劃引入大陸科技公司作為虛擬銀行的合作方，並與京東一方接觸，但雙方就股權分布及發展策略等多方面均未能達成一致，最終渣打決定獨資申請。

其他大陸科網巨頭方面，螞蟻金服雖在去年與長和 (0001-HK) 合組公司營運支付寶 HK，但虛擬銀行方面卻另有計劃。消息指螞蟻金服或先自行申請牌照，未來再視乎情况研究引入合作伙伴。

百度 (BIDU-US) 雖然在大陸擁有與中信銀行 (0998-HK) 合作發展「百信銀行」的經驗，但據悉百度暫時無意申請香港虛擬銀行牌照。

除上述科網巨頭外，大陸旅遊網站攜程 (CTRP-US) 亦傳有意申請香港虛擬銀行牌照，並曾經與東亞銀行 (0023-HK) 接洽。但據悉攜程近日暫緩其計劃，東亞亦另有打算，現正計劃與經營跨境支付平台的 Airwallex 合作，Airwallex 的股東包括騰訊及李嘉誠旗下的維港投資。