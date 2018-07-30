分析師：FANG股票還會再跌10% 不如考慮阿里和騰訊

上週臉書 (Facebook) (FB-US) 的歷史性重挫連累了其他科技產業同行。自上週四以來，FANG 股票：Facebook、Apple (AAPL-US)、Netflix (NFLX-US) 和 Alphabet (GOOGL-US)，已經流失了近 1660 億美元的市值。

不過即使美股科技巨頭正遭到市場拋售，這些華爾街的寵兒對於長期科技投資人 Paul Meeks 來說還不夠便宜。

Sloy, Dahl & Holst 首席投資長 Meeks 表示，「我現在還不會進場，等到它們進一步修正後再說。」

Meeks 預期，美股科技股將自 52 週高點下跌 10%。如此跌幅將使 Apple 和 Netflix 跌到 5 月初的水平，並且 Alphabet 回到 7 月初的股價。

他說，「這些股價即將面臨一波賣壓，不會只下跌 2%，而是將下跌 20%，因為它們是很不穩定的科技股，屆時將是買入機會。」

唯一的例外是臉書，Meeks 認為除它有更明顯的利多才會讓人有買進股票的意願。

他說，「只有在兩種情況下會讓人對臉書重感興趣：第一，商業模式的清晰度；或者第二，股價須再跌 10 美元或 15 美元，才能讓投資人回頭。」

Meeks 本週稍早在臉書達到 170 美元的高價時，調降了他的持有部位。他目前還有一些持股。

臉書股價本週收於 174 美元左右，較上週三創下的歷史高點低約 20%。上週四在發出安全預警和隱私改善費用增加後，這家社群網站市值損失 1190 億美元，創下華爾街的歷史記錄。

在等待這些重點科技股大幅下跌的同時，Meeks 推薦另外兩支具有穩固長期基本面但提供更高價值的產業股票。

他說，「中國一些科技股很不錯，特別是像阿里巴巴 (BABA-US) 和騰訊 (0700-HK) 這樣的網路領導者。」「在某些情況下，它們甚至比美國網路領導者有更好的成長潛力，目前在跌深的股市中買進正是良機。」

中國上證綜合指數自 1 月創下的 52 週高點下跌超過 19%，處於熊市邊緣。今年以來下降 13%。

阿里巴巴和騰訊將於 8 月公佈季報，Meeks 表示最好等到結果公佈後再決定進場與否。