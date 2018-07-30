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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月27日 交易日  
  
停止融資        融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                  過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大美債7-10正2 群益臺灣加權反1 富邦科技          亞德客-KY         昶和     大飲     元大台灣50正2
元大美債7-10反1 正道            元大台商50        大同              大統染   興泰     新日光
宏洲            同開            富邦摩台          中環              海悅     宏亞
嘉裕                            富邦發達          茂矽              銘旺科   達新
東華                            富邦金融          錸德              卓越     地球
大東                            元大MSCI台灣      智寶              統領     恆大
立益                            永豐臺灣加權      威盛                       新紡
佳和                            富邦日本          環科                       怡華
昶和                            國泰日經225       鼎元                       昶和
三洋紡                          元大歐洲50        大毅                       大統染
本盟                            元大日經225       華新科                     程泰
瑞利                            元大美債20正2     嘉晶                       氣立
樂士                            元大美債20反1     星通                       永記
正峰新                          國泰20年美債反1   禾伸堂                     日勝化
億泰                            元大美債7-10正2   揚明光                     展宇
毛寶                            元大美債7-10反1   佳凌                       華廣
燁興                            富邦歐洲          嘉聯益                     士紙
中鴻                            FH彭博高收益債    鈞寶                       東明-KY
聚亨                            FH彭博新興債      淳安                       宏旭-KY
千興                            FH富時不動產      達方                       光罩
威致                            群益道瓊美國地產  杜康-DR                    海悅
華豐                            富邦臺灣優質高息  陽光能源-DR                智寶
首利                            FH富時高息低波                               隴華
麗正                            新光內需收益                                 鼎元
東訊                            嘉泥                                         銘旺科
華泰                            統一                                         翔耀
錸德                            佳格                                         奇力新
倫飛                            宏洲                                         資通
威盛                            嘉裕                                         大毅
國碩                            東華                                         立萬利
銘旺科                          大東                                         佳凌
統懋                            立益                                         傳奇
翔耀                            佳和                                         迎廣
太空梭                          昶和                                         嘉聯益
麗臺                            大統染                                       關貿
華映                            三洋紡                                       亞弘電
吉祥全                          本盟                                         富鼎
憶聲                            永大                                         華友聯
科風                            瑞利                                         愛山林
和鑫                            江申                                         皇昌
力特                            樂士                                         潤弘
喬鼎                            亞崴                                         遠雄來
正達                            正峰新                                       夏都
晟鈦                            億泰                                         欣欣
同泰                            生達                                         統領
新世紀                          毛寶                                         客思達-KY
誠創                            旭富                                         杜康-DR
嘉威                            燁興                                         同方友友-DR
力銘                            中鴻                                         友佳-DR
亞太電                          聚亨                                         一零四
達能                            千興                                         欣巴巴
科納-KY                         威致                                         欣天然
清惠                            華豐                                         新海
慧友                            申豐                                         欣高
勁永                            劍麟                                         台數科
捷泰                            首利                                         波力-KY
互億                            麗正                                         泰昇-KY
天瀚                            東訊                                         政伸
迅杰                            華泰                                         吉源-KY
華上                            錸德                                         鼎炫-KY
光麗-KY                         順德
元晶                            佳世達
華冠                            敬鵬
裕豐                            倫飛
寶徠                            威盛
皇普                            正崴
日勝生                          億光
台船                            國碩
六福                            銘旺科
台南-KY                         統懋
康師傅-DR                       翔耀
聖馬丁-DR                       太空梭
神州-DR                         神腦
耀傑-DR                         麗臺
同方友友-DR                     華映
晨訊科-DR                       大毅
友佳-DR                         兆赫
陽光能源-DR                     吉祥全
精熙-DR                         神基
中福                            嘉晶
雷虎                            同開
中視                            憶聲
秋雨                            全台
慶豐富                          科風
新利虹                          和鑫
國光生                          力特
                                喬鼎
                                日電貿
                                正達
                                晟鈦
                                緯創
                                同泰
                                新世紀
                                嘉澤
                                誠創
                                嘉威
                                力銘
                                貿聯-KY
                                亞太電
                                達能
                                科納-KY
                                清惠
                                界霖
                                慧友
                                勁永
                                捷泰
                                互億
                                天瀚
                                力成
                                迅杰
                                宏正
                                華上
                                樺漢
                                光麗-KY
                                元晶
                                虹揚-KY
                                華冠
                                瀚荃
                                裕豐
                                寶徠
                                國產
                                皇普
                                皇翔
                                日勝生
                                欣陸
                                順天
                                台船
                                榮運
                                台灣高鐵
                                六福
                                台中銀
                                中壽
                                國票金
                                群益期
                                三商
                                統一超
                                台南-KY
                                康師傅-DR
                                聖馬丁-DR
                                神州-DR
                                耀傑-DR
                                同方友友-DR
                                晨訊科-DR
                                友佳-DR
                                陽光能源-DR
                                精熙-DR
                                中福
                                一零四
                                雷虎
                                百和興業-KY
                                新海
                                中視
                                秋雨
                                中聯資源
                                慶豐富
                                百和
                                新利虹
                                國光生
                                中租-KY
                                美吉吉-KY
                                吉源-KY
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