[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月27日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% --------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大美債7-10正2 群益臺灣加權反1 富邦科技 亞德客-KY 昶和 大飲 元大台灣50正2 元大美債7-10反1 正道 元大台商50 大同 大統染 興泰 新日光 宏洲 同開 富邦摩台 中環 海悅 宏亞 嘉裕 富邦發達 茂矽 銘旺科 達新 東華 富邦金融 錸德 卓越 地球 大東 元大MSCI台灣 智寶 統領 恆大 立益 永豐臺灣加權 威盛 新紡 佳和 富邦日本 環科 怡華 昶和 國泰日經225 鼎元 昶和 三洋紡 元大歐洲50 大毅 大統染 本盟 元大日經225 華新科 程泰 瑞利 元大美債20正2 嘉晶 氣立 樂士 元大美債20反1 星通 永記 正峰新 國泰20年美債反1 禾伸堂 日勝化 億泰 元大美債7-10正2 揚明光 展宇 毛寶 元大美債7-10反1 佳凌 華廣 燁興 富邦歐洲 嘉聯益 士紙 中鴻 FH彭博高收益債 鈞寶 東明-KY 聚亨 FH彭博新興債 淳安 宏旭-KY 千興 FH富時不動產 達方 光罩 威致 群益道瓊美國地產 杜康-DR 海悅 華豐 富邦臺灣優質高息 陽光能源-DR 智寶 首利 FH富時高息低波 隴華 麗正 新光內需收益 鼎元 東訊 嘉泥 銘旺科 華泰 統一 翔耀 錸德 佳格 奇力新 倫飛 宏洲 資通 威盛 嘉裕 大毅 國碩 東華 立萬利 銘旺科 大東 佳凌 統懋 立益 傳奇 翔耀 佳和 迎廣 太空梭 昶和 嘉聯益 麗臺 大統染 關貿 華映 三洋紡 亞弘電 吉祥全 本盟 富鼎 憶聲 永大 華友聯 科風 瑞利 愛山林 和鑫 江申 皇昌 力特 樂士 潤弘 喬鼎 亞崴 遠雄來 正達 正峰新 夏都 晟鈦 億泰 欣欣 同泰 生達 統領 新世紀 毛寶 客思達-KY 誠創 旭富 杜康-DR 嘉威 燁興 同方友友-DR 力銘 中鴻 友佳-DR 亞太電 聚亨 一零四 達能 千興 欣巴巴 科納-KY 威致 欣天然 清惠 華豐 新海 慧友 申豐 欣高 勁永 劍麟 台數科 捷泰 首利 波力-KY 互億 麗正 泰昇-KY 天瀚 東訊 政伸 迅杰 華泰 吉源-KY 華上 錸德 鼎炫-KY 光麗-KY 順德 元晶 佳世達 華冠 敬鵬 裕豐 倫飛 寶徠 威盛 皇普 正崴 日勝生 億光 台船 國碩 六福 銘旺科 台南-KY 統懋 康師傅-DR 翔耀 聖馬丁-DR 太空梭 神州-DR 神腦 耀傑-DR 麗臺 同方友友-DR 華映 晨訊科-DR 大毅 友佳-DR 兆赫 陽光能源-DR 吉祥全 精熙-DR 神基 中福 嘉晶 雷虎 同開 中視 憶聲 秋雨 全台 慶豐富 科風 新利虹 和鑫 國光生 力特 喬鼎 日電貿 正達 晟鈦 緯創 同泰 新世紀 嘉澤 誠創 嘉威 力銘 貿聯-KY 亞太電 達能 科納-KY 清惠 界霖 慧友 勁永 捷泰 互億 天瀚 力成 迅杰 宏正 華上 樺漢 光麗-KY 元晶 虹揚-KY 華冠 瀚荃 裕豐 寶徠 國產 皇普 皇翔 日勝生 欣陸 順天 台船 榮運 台灣高鐵 六福 台中銀 中壽 國票金 群益期 三商 統一超 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 百和興業-KY 新海 中視 秋雨 中聯資源 慶豐富 百和 新利虹 國光生 中租-KY 美吉吉-KY 吉源-KY