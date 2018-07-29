〈觀察〉產能不是台灣面板廠突圍唯一關鍵 技術、管理才見真章

隨著中國面板廠新產能陸續開出，未來在面板供需失衡的情況可能成為新常態，台灣面板廠面對韓廠及中國面板廠的競爭，如何找到突破口，是近年來業者努力的方向，友達 (2409-TW) 董事長彭双浪坦言，面板景氣好時大家一起賺，不好時一起虧的時代已過，未來要靠三大策略突圍，除產能，技術創新及管理能力都是存活的重要關鍵。

友達第 2 季財報表現優於市場預期，維持連續 8 季獲利，且連續兩個季度賺嬴韓廠 LGD，彭双浪認為，友達採價值轉型策略，在營運相對同業表現較穩定，他表示，產業景氣上下起伏難免，旺季過後也要準備未來可能景氣循環的狀況，友達堅持最適規模、價值轉型、技術創新三個方向，成果顯現在營運效益上。

彭双浪指出，在 1-2 年前就提過，已經看到整個面板市場接下來大家走的路會是不一樣的，中國大陸走應是以在政策及政府支持下，大規模在產能及規模上面競爭；韓廠除了政府以外還有集團力量支持，友達相對於在這部分是比較弱一點，所以就定自己的策略。

他強調，相對韓國競爭對手這兩季的虧損表現，友達則是維持獲利狀況，主要是在已經投資的產線、產品及技術上，在現有規模跟未來適度擴充優質產能規模下，走的不是規模競爭的路，走的是價值競爭的路，包括產品、客戶布局或是未來顯示技術布局上，希望能創造更多價值。

彭双浪說，未來可能看到，面板產業各家公司應該在不同的階段都會看到一些比較不一樣的結果，跟過去景氣好時大家一起賺，不好量大家一起虧的現象可能會比較不太一樣，因此，在 3 大策略下友達謹慎的執行，持續在進行，也看到成果。