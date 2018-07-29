陶冬：美增長夠出色 日央行或動手

瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席陶冬，在個人部落格上表示，歐美日將談零關稅，使貿易秩序面臨崩潰危險；臉書、英特爾財測不如預期，股價崩跌，兩大事件，讓風險意識增強。以下為部落格全文：

上星期發生了兩個大的群體事件，令投資者懷疑拐點是否來臨。第一個大的全體事件是美國、歐洲、日本簽署或討論簽署零關稅協定，戰後建立起來的多面貿易秩序面臨崩潰的危險；第二個大的群體事件是 Facebook、Twitter 和 Intel 爆出大的盈利失望，股價出現斷崖式下跌，NASDAQ 在創出新高後迅速回落。全球股市回檔，市場的風險意識增強。

同時，美國第二季度 GDP 增長十分強勁，個人消費理想。日本債市揣測央行的寬鬆貨幣政策可能面臨調整，JGB 利率上升，迫使 BoJ 買入國債干預，這個顯示日本的貨幣政策可能被收緊，全球債市因此面臨沽壓，日元升值、美元回檔。歐洲央行例會中，沒有明顯的政策改變意向。葉門恐怖襲擊陰影下，沙特取消了部分石油運輸路線，油價上升。

美國第二季度經濟擴張 4.1%（環比折年率），vs4.2% 的預測中位數和第一季度的 2.2%（修改後）。這是 2014 年以來最好的增長數字，實際情況比表面 GDP 數字更好，消費增長靚麗，這要感謝特朗普的減稅計畫。第二季度個人消費增加 4%，遠遠好過分析員預測的 3% 和上期的 0.5%，工資增長和減稅帶來可支配收入的上揚。



統計當局改變了對個人收入及儲蓄的統計方法，美國人的儲蓄率比過去所想像的要好，達到 6.7%，較之前的計算 3.4%（接近危機前新低）多出差不多一倍，顯示美國經濟的基本面因素良好。相對失望的是，企業投資不太理想，減稅給供應側帶來的乘數效應並沒有出現。

上週四開始，日本國債市場出現拋售，十年期利率觸到 18 個月的新高，BoJ 入市兩次干預，央行的無限量買進將利率打到 0.9%。日本央行一般在十年期利率觸動 0.11% 時候入市，但是這次在 0.1% 點位就大舉出動，市場傳聞 BoJ 會在下周例會上決定調整 QQE 手法和力度，改變購買 ETF 的組合，市場應聲而動。

從成交量看，暑期放假令少量資金可以撬動債市較大的波幅，但是無風不起浪，筆者認為繼 Fed、ECB 之後，BoJ 也會在不久進入貨幣環境正常化的跑道，起碼在口頭上會做一點事情。央行之所以調整政策，並非通脹政策目標已經達標，而是銀行利潤遭受零利率政策的沉重打擊，所以 BoJ 有意允許十年期利率上漲。



比起美歐同行，日本的通脹不理想，而且在下降中，說明目前的政策並不成功。日本貨幣當局並沒有多少物價壓力，所以黑田並不願意主動收縮政策，更不願意打壓經濟活動，所以收益率可能走高一點，但是實體經濟暫時不會有大的影響。



本周重大看點：英格蘭銀行和非農就業。英格蘭銀行例會上有加息的可能，但是從經濟資料看不加也正常。美國七月非農業就業數，預測為 195K，低過上期的 213K，不過仍是很火爆的數值。聯儲也有例會，可是市場普遍預計沒有大的政策改變。蘋果盈利對科技股走勢也有影響。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。