騰訊(00700-HK)ADR跌破370元 內銀內險股受壓

科技股拖累下，納指挫逾1.4%，道指與標指亦齊跌，港股ADR指數收報28725點，跌79點，跌0.28%。
騰訊控股(00700-HK)ADR走勢轉弱已是預期的，該股ADR收報368.98元，較港收市跌4.02元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報75.66元，較港收市升0.81元；港交所(00388-HK)ADR收報236.48元，較港收市跌0.32元。
內銀內險股受壓，建設銀行(00939-HK)ADR收報7.08元，較港收市跌0.03元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.77元，較港收市跌0.05元。中人壽(02628-HK)ADR收報19.93元，較港收市跌0.12元。
油價跟隨美股下跌，中海油(00883-HK)ADR收報12.74元，較港收市跌0.08元；中石油(00857-HK)ADR收報5.88元，較港收市跌0.01元；中石化(00386-HK)ADR收報7.47元，較港收市跌0.04元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報70.04元，較港收市升0.14元；聯通(00762-HK)ADR收報9.68元，較港收市升0.05元；中電信(00728-HK)ADR收報3.55元，較港收市跌0.01元。
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