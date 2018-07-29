〈名師解盤〉指數步入高檔反壓區 法說旺季到來 留意三業績題材股

台股延續多頭氣勢，權值股持續表態，台股本周上漲 143.67 點，漲幅約為 1.31%，出現周線連三紅走勢，並站上 11000 點關卡。法人表示，多頭氣氛強勢，考量波段漲幅已大，前高套牢賣壓重，預期指數後續難脫震盪，展望本周，企業陸續進行法人說明會，操作可聚焦蘋果概念股、電子零組件、具漲價題材的業績電子股。



富邦投顧董事長蕭乾祥表示，本周大盤上漲 1.31%，出現周線連三紅走勢，表現不俗，類股表現上，電子股以受惠報價上漲的被動元件及旺季題材帶動出貨增溫的電子零組件股表現最亮眼，整周上漲 7.49%。

而法說會利空出盡，外資回補晶圓代工類股帶動半導體股也有 2.37% 優於大盤的表現，至於傳產股以獲利預期亮眼的電器電纜股上漲 8.16% 及水泥股 5.43% 的漲幅，表現最佳。

技術面上，指數沿五日線震盪盤堅，中期均線也轉多方態勢，搭配日、周、月指標轉強，近期盤勢偏多氣氛持續。惟指數步入高檔反壓區，量能反出現萎縮，續漲存有量價背離疑慮，且考量波段漲幅已大，前高套牢賣壓重，預期指數後續上攻，難脫震盪，但壓回季線附近支撐力強，逢低可偏多加碼。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受惠貿易干擾稍緩，投資市場回歸基本面，投資信心也跟著回溫，搭配近期企業法說展望不差，以及進入除權息旺季等因素，都帶動盤面偏多表現。展望本周，企業陸續進行法人說明會，第 2 季財報表現和下半年營運展望，將成為股價影響關鍵。

蕭乾祥指出，本周台股指數區間可望維持在 10850 點至 11200 點區間，約在前兩次高點大量區，至月、季線點支撐位置。

操作策略上，短線指數往上挑戰高點套牢區，波動加劇，循類股輪動，靈活操作強勢業績題材股；中線則逢低加碼旺季業績成長股，搭配具籌碼優勢個股。選股方向可聚焦蘋果概念股、電子零組件、具漲價題材的業績電子股，與中國政策受惠股及生技股等。

若投資人看好台股後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：臺股指元大 7B 購 11 (078466-TW)、臺股指元大 7C 購 08 (080134-TW)、臺股指元富 7B 購 01 (079323-TW)。