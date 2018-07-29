報導稱德國將阻止中資收購機械製造商 收緊外商投資法後首例

據英國金融時報周五消息，德國政府將阻止中資收購一家德國機械製造商，這將成為去年嚴厲的外國投資法通過後首次適用在外商併購方面。

德國《經濟周刊》稱，德國政府將阻止中國煙臺台海集團收購德國西北部的 Leifeld Metal Spinning，後者主要製造航天及核能工業的高強度材料。

德國經濟部在進行了併購調查後認為，此項併購可能會「危及德國的公共秩序和安全」。

去年，德國通過更為嚴格的外商投資法案，賦予德國政府阻止外資併購「關鍵基礎設施領域」公司的權力。按照該法案規定，歐盟以外的投資方收購德國企業 25% 以上的股權，將接受德國政府的審查。調查時間也從原來的 2 個月增加至 4 個月。

此前，不少中國企業併購德國企業。2016 年，中國美的集團以 45 億歐元的出價收購德國庫卡公司，後者是工業機器人領域的領軍企業。這一併購案在德國國內曾引發相當爭議。

此外，德國政府 27 日宣布，授權國有銀行收購本國電網營運商「50 赫茲」20% 的股份，這從根本上阻止了中國國家電網收購該公司股份的努力。

德國經濟部 27 日發表聲明稱，根據聯邦政府的授權，國有復興信貸銀行 (KfW) 收購「50 赫茲」公司 20% 的股份。聲明解釋說，出於安全政策考慮，德國政府「對保護敏感的能源基礎設施有高度興趣」，「民眾和經濟界均期待得到可靠的能源供應」。不過法新社稱，這是一個「暫時性的過渡解決方案」，就遠期而言，股權將繼續出售。

中國外交部發言人耿爽 27 日在記者會上表示，中方注意到有關報導，並對此表示關注。他說，面對當前保護主義和單邊主義加劇的複雜形勢，中國和德國作為世界主要經濟體，有責任共同維護自由貿易和多邊主義，通過擴大雙向開放助力兩國高水平互利合作，為維護開放型世界經濟注入正能量。希望德方客觀看待中國投資，為中方企業赴德投資創造公平開放的市場准入環境和穩定的制度框架。

『新聞來源／華爾街見聞』