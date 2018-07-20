〈饗賓擴大餐飲布局〉下半年將再開8家新據點 大啖中餐和蔬食版圖

連鎖餐飲集團饗賓今 (20) 日業績穩健成長，下半年將一口氣開出 8 家新據點，包括 5 家「開飯川食堂」、3 家蔬食自助餐「果然匯蔬食宴」，即便餐飲市場競爭相當激烈，饗賓總經理陳毅航指出，今年初估總營收可達 32 億元，年增約 14%，維持逐年創高的態勢。

饗賓旗下有主力品牌饗食天堂、開飯川食堂，還有新開出的高級自助餐廳饗饗，其中，開飯川食堂今年還要展店 5 家至 17 家，成為台灣通路數最多的中菜連鎖品牌，長遠目標是 2020 年全台達 25 家，屆時光單一品牌營業額可達 10 億元。

另一方面，隨著國人對蔬食需求持續增加，蔬食自助餐「果然匯蔬食宴」下半年將一口氣新開 3 家店；而「饗饗」也規劃到台中或高雄拓展第 2 家店點。

整體來看，饗賓今年總營業額至少可達 32 億元，年增 14%，陳毅航也指出，仍有意願 IPO，不過沒有時間點，還是要先把本業做好。

另外，饗賓去年斥資至少 5 億元在嘉義馬稠後工業區購入占地 1.5 萬坪土地後，「饗青市集」第 1 期工程正式動工，初期規劃作為食材農產品集散地和前期處理的基地，明年下半年會啟用首期 1 億的投資額，共規劃 3 期開發，未來期望達到餐飲產業供應鏈整合的功能。