定期定額買基金優惠大車拚 多家終身0手續費搶商機

定期定額基金理財正夯，投資人可以共同基金為理財工具，一來透過專業經理人的操作來降低投資不確定性，二來還可搭配定期定額的投資方式，以分攤成本及積少成多複利效果兩大觀念來進行理財，同時也不會造成日常生活上太大的經濟負擔。因此多家投信推出定期定額基金優惠活動，不少祭出終身 0 手續費，大搶商機。

群益投信表示，在什麼都漲、唯獨薪資沒漲的年代，理財規劃越早啟動越好，然而在薪水有限、金融市場波動難免的環境下，卻也加深了投資理財的難度，因此建議投資人可以共同基金為理財工具，也可利用投信業者推出系列基金定期定額手續費優惠活動來幫自己投資理財增加效益。

觀察各投信推出的基金優惠活動，其中群益投信針對台股、中國、美國市場的群益馬拉松、群益創新科技、群益華夏盛世、群益大中華雙力優勢、群益美國新創亮點共 5 檔基金申購享有定期定額 / i 加碼終身 0% 手續費；其他像元大、日盛、台新也都有推出涵蓋股債的基金定期定額手續費從終身 0 到牌告費率 0.3% 的優惠活動優惠。

群益投信投資長李宏正指出，投資要看對趨勢、掌握時勢脈動，這樣才能把握每次投資契機。市場總是有漲有跌，也讓投資人更難看清何時是進、出場好時機，金融訊息瞬息萬變，市場反應更是快速，因此，建議追求穩健的投資人可選擇基金定期定額方式分批進場投資，降低擇時進場的困擾，平均成本並分散風險，此外，定期定額可在低檔累積單位數，待盤勢回穩後即可展現不錯的投資效果。

至於投資建議，李宏正說，中國、美國基金是首選，台股金也是必備，這些都是投資人不可或缺的資產配置標的。

