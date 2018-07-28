美股盤中─英特爾與推特帶動科技股走低 股市下跌

美國股市週五中場溫和下跌。英特爾與推特帶動科技股下跌，為強勁的經濟數據澆了冷水。

台北時間 00:12

道瓊工業平均指數下跌 24.77 點或 0.10% 至 25502.30。

Nasdaq 指數下跌 69.76 點或 0.90% 至 7782.42。

S&P 500 指數下跌 10.44 點或 0.36% 至 2827.00。

科技股連續第二天大幅下跌，週四，科技股下跌逾 1.5%，臉書創史上最大單日跌幅。週五，英特爾與推特公布財報不佳，股價下跌。

分析師說，成長型企業，尤其科技業，已反應了獲利良好。因公布的財報不佳，股價受到壓力。財報優於預期，帶來的利多也不如以往。

英特爾公布獲利優於預期，但股價下跌逾 8%。分析師擔憂，該公司尚未反應所面臨的部份最大風險。推特公布獲利符合預期，但股價大跌逾 18%，因該公司公布月活躍用戶數下降。

目前為止，逾 50% 的 S&P 500 企業已公布財報。根據 FactSet 機構數據顯示，其中 79.8% 獲利優於預期。

科技股下跌，蓋過了美國強勁的經濟數據。美國公布第二季 GDP 成長 4.1%，符合預期，創 2014 年第三季以來最快成長速度。

近幾日，白宮官員已表示數據將會強勁。分析師說，談到經濟擴張，現在可能到了後期，但却不是最後一局。貿易戰開始構成壓力，但經濟基本面却持續強勁。

川普總統週五發布推文說，GDP 數據好極了。在稍後的記者會中，他說，以後 GDP 成長還會大幅高於 4.1%。