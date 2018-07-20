中國環保措施趨嚴原料減少 被動元件供需恐更緊俏

被動元件市況依然吃緊，外媒報導中國官方針對廣東陶瓷重鎮肇慶市加強環保稽查，將於 10 月起對未完成「煤改氣」的陶瓷企業強制停產，恐使積層陶瓷電容 (MLCC) 及晶片電阻 (R-chip) 的原料供貨受到影響，被動元件供給將持續緊俏。

根據中國媒體陶衛網報導，依日前中國官方發佈的《肇慶市 2018 陶瓷企業引導退出專項整治工作實施方案》指出，當地政府積極推動在肇慶市東南地區的陶瓷企業全面退出，僅部分高端陶瓷企業以及去年完成媒改氣的工廠可以留下外，年底仍不退出的陶瓷企業，將強制退出。

報導也指出，留下的業者要在 9 月底前全面完成媒改氣工作，10 月 1 日起肇慶市將對未完成的工廠強制停工。

市場預估，部分工廠恐不願或無力支付整改費用，將引發關廠潮，勢必也會影響 MLCC 與 R-chip 上游原料供給，產能供貨狀況將更吃緊。

此外，據傳中國被動元件大廠風華高科 (000636-CN) 新廠環評受阻，若消息屬實，將影響其 (MLCC) 及晶片電阻 (R-chip) 擴產進度，台廠亦可望迎來利多。

而近來也有消息指稱，由於廣東省運會即將於肇慶舉行，期間周邊 200 公里區域範圍內所有陶瓷企業於 15 日凌晨開始全面減產 50%，8 月 7 日晚間 23 時全面停產，10 月初才能復工，但據陶衛網報導，此項消息並未獲得當局證實。