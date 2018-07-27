潤隆積極去化餘屋 H2營收將持續攀升 明年於桃園及高雄推案

興富發 (2542) 旗下潤隆建設 (1808) 董事長蔡聰賓表示，首購小坪數是未來兩年房地產主流產品，興富發未來 2-3 年推案也將以此為主力；而潤隆今年上半年因 6 月有「NTC 國家商貿中心」啟動入帳下，單月營收衝上 13.72 億元，年增 3.88 倍；潤隆累計上半年營收達 85.26 億元，年增 5.94 倍，創新高紀錄。法人估台中潤隆建案金額 32 億元可望於下半年陸續入帳，有利潤隆營收持續攀升。蔡聰賓指出，潤隆建設去年完成消化約 30 億元的餘屋後，今年以來又去化約 7-8 億元，目前在手餘屋約 42 億元，今年預計將以「讓利」模式大力消化包括台北市台北市內湖「國賓官邸」等建案餘屋。而潤隆建設在今年也將有台中「潤隆案」及「NTC 國家商貿中心」繼續完工入帳，明年預計將有桃園中路段 21 億元建案及高雄 28 億元的「悅誠案」將完工。



潤隆建設第一季在總銷 20.53 億元基隆「信義城」及台南 45.61 億元「真愛」兩大案完工認列下，單季營收逾 50 億元大關，稅後純益達 9.32 億元，每股盈餘 3.82 元，創下單季新高。隨著「NTC 國家商貿中心」6 月啟動入帳，上半年營收達 85.26 億元，年增 5.94 倍。



此外，看好鮭魚返鄉及中部金字塔消費者商機，興富發攜手宏泰人壽、甲山林聯手推出的「臺中帝寶」，搶攻七期重劃市政特區豪宅市場，興富發集團旗下潤隆建設副總邱秉澤表示，「臺中帝寶」是市政特區裡第一座 P&T GROUP 設計的國際豪宅，每坪建議售價約 60 萬至 80 萬元，每戶建坪約 90-240 坪，最低入住價 5000 萬，建案推出以來，目前僅剩 20 幾戶將可完銷。

