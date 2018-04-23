〈海事展焦點提示〉台船3家子公司全力搶攻離岸風電千億元商機

高雄國際海事船舶暨國防工業展將於 9 月 27 日登場，市場高度關注的離岸風電是本屆重點，台船 (2208-TW) 董事長鄭文隆今 (23) 日指出，在擁有千億大餅的離岸風電市場下，台船將透過三大子公司全力搶攻周邊商機，包括台船環海風電工程公司、台船船舶公司和台船防蝕公司。

鄭文隆說，目前正在申請成立環海風電工程公司和船舶公司，預計本季就會核准設立，其中，環海風電是由台船持股 50%，而比利時 DEME 集團旗下海事工程大廠 GeoSea 公司持股 50%，營運內容是負責設置水下基礎裝置。

而船舶公司由台船持股 100%，將擁有舶船船隊和安裝船，負責將水下基礎裝置運送至海上作業。

另外，台船原有的防蝕公司，表面塗裝技術除了運用在傳統造船，也將把相關技術輸予離岸風機使用。

鄭文隆指出，若以政府規劃離岸風電場址容量預計在 2025 年達 5.5GW 估計，周邊商機多達 9600 億元，其中有 30% 是安裝和運輸的商機，也就是近 3000 億元大餅是在台船業務範圍中，將積極發展相關技術來搶食這個龐大市場。

不過，鄭文隆也表示，風機最快需 2020 年起才會開始安裝，且施工後肯定會面臨各種狀況和問題，惟台灣發展此項產業晚了歐洲約 20 年可快物汲取其經驗並出現跳躍成長。

另外，針對國機國造，鄭文隆回應目前順利執行中，已完成初步設計，屬於進行中的業務，無技術疑慮。