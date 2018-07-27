潤隆去年起持續消化餘屋 今年將以讓利方式持續去化

興富發 (2542-TW) 集團內的潤隆建設 (1808-TW) 去化手中餘屋續獲進展，潤隆董事長蔡聰賓今 (27) 日指出，公司去年完成消化約 30 億元餘屋後，今年以來又去化約 8 億元，餘屋金額降到 42 億元，今年預計將以「讓利」模式大力消化包括台北市內湖等建案餘屋。

蔡聰賓指出，潤隆建設前年底手中持有餘屋約 80 億元，經過去年與今年上半年去化後，目前手中餘屋金額已從今年初的 50 億元降至目前約 42 億元。

蔡聰賓說，去化餘屋是潤隆建設既定目標，在今年預計將以「讓利」模式大力消化包括台北市內湖「國賓官邸」等建案的餘屋。

潤隆下半年將有台中「潤隆案」及「NTC 國家商貿中心」完工入帳，明年還有桃園中路段達 21 億元建案及高雄總銷 28 億元的「悅城案」將完工。

潤隆第 1 季在總銷 20.53 億元基隆「信義城」及台南 45.61 億元「真愛」兩大建案完工認列下，單季營收超過 50 億元大關，稅後純益 9.32 億元，每股稅後純益 3.82 元，創單季新高。

潤隆下半年在台中總銷 32.58 億元並已出售 4 成的「潤隆」將完工，第 3 季業績可望衝高；「NTC 國家商貿中心」也拿到使用執照，並開賣推案。