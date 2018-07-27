【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

儘管今日鴻海股價再度疲弱，不過台積電與大立光領漲蘋概股，加上被動元件族群同步走高，加權指數開盤後便震盪走高，台股收盤上漲 65.17 點，漲幅 0.59%；籌碼方面，外資現貨部位買超 69.73 億元，期貨約當現貨部位買超 124.67 億元，外資期現貨部位合計買超 194.4 億元。

《國際金融市場焦點分析》

日本央行再次干預日本公債市場，央行按照 0.1% 的固定利率不限量購入日本 10 年期公債，導致日本 10 年期公債殖利率下跌 0.01%，並推動日圓漲幅收斂，推升日經 225 指數期貨今日呈現上漲格局；利多之後陸股暫時熄火，今日 A50 指數由上汽集團、萬科 A 領跌下，呈現下跌走勢，後市 A50 指數留意在中國人行放寬 MPA 監管規則下，是否再度推動 A50 指數上攻前波高點。

《國際商品市場焦點分析》

沙烏地阿拉伯郵輪遭遇葉門胡賽武裝份子襲擊，導致市場擔憂原油市場供給將出現減少，加上前日 EIA 公佈之原油庫存創下 2015 年 2 月以來新低，顯示原油市場消費力道強勁影響，持續推升 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨上漲；農產品市場方面，受到出口銷售數據疲弱疲弱影響，昨日小麥期貨出現下跌走勢，跌幅 1.15%。

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