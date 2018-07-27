美系大廠新品H2出貨動能增 良維股價歡慶大漲

良維 (6290) 下半年新品動能充足，包含美系 3C 大廠 iPad TypeC 線材及美系大廠的 Data Center 動力線，都將在下半年陸續出貨，在業績展望樂觀下，也激勵今日股價開盤即一路上漲，盤中最高來到 44.40 元，漲幅逾 8%。良維表示，今年美系 3C 大廠的出貨量預估較為保守，iPad TypeC 線材將於 8 月開始出貨 30 萬條，第一批將用於 iPad 上，而今年出貨手機線材的機率不高；而在 HomePod 部分，歐規版本預計於第三季上市，再加上聖誕採購旺季，下半年 HomePod 電源線將放量出貨，但整體出貨數量則低於先前預期。



而在 Server 動力線部分，良維則看好將成為今年營運新動能，為直接供貨給美系大廠 Data Center，預計 8 月出貨 1000 套，第四季逐步放量，今年 Server 營收占比上看 20%，而在高單價、高毛利的動力線出貨帶動下，也將挹注獲利表現成長。