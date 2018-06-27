良維iPad Type C線8月出貨 HomePod第四季銷售加溫

良維 (6290) 下半年在美系 3C 大廠又有一新品出貨，董事長李淳正表示，今年第三季將開始出貨 Type C 特殊線材，交貨線材給陸廠組裝，預計 8 月出貨 30 萬條，目前第一批將用於 iPad 上，若未來沿用至手機上，對於業績則將有更大的貢獻。HomePod 去年出貨遞延，延後至今年 2 月才正式上市，也拖累良維去年產能閒置，導致獲利表現不佳。李淳正表示，今年對美系 3C 大廠的出貨量預估較為保守，不會貿然大量採購設備，將採取與設備商合作代工的方式，以降低設備成本，然模具仍為自製，組裝也由公司負責，也由於其他產品接單成長，今年美系 3C 大廠對營收占比將降為 40-50%。



而在 HomePod 部分，李淳正說，目前 HomePod 銷售的確不如先前預期的熱賣，但也看好在蘋果 iOS 12 系統於 9 月正式上線，及進入聖誕採購旺季，將大幅刺激 HomePod 銷售成長。



李淳正認為，HomePod 目前在語音辨識上最被使用者詬病，而 iOS 12 則將提升語音辨識功能，能更智慧、更清楚的辨識語音，加強消費者的購買意願；此外，歐規版本 HomePod 預計於第三季上市，因此歐規版的 HomePod 電源線也將於 6 月底開始出貨，並於下半年逐漸放量。



在平價版 HomePod 部分，李淳正則提到，目前沒有接到確切的生產訊息，至於未來平價版 HomePod 是否會沿用目前電源線規格，他則認為，由於目前 HomePod 電源線品質、質感皆優於其他產品，因此平價版 HomePod 電源線沿用目前線材的可能性較大，惟在長度部分恐有縮減，藉此降低成本。