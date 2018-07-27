〈APG評鑑倒數〉11月現地評鑑時間出爐 8月底先會前會 金融業繃緊神經

亞太防制洗錢組織 (APG) 評鑑團第 3 輪相互評鑑時間表出爐，訂於 11 月 5 日至 16 日到我國進行「現地評鑑」(On-Site)，然而在 APG 終極大考之前，評鑑團將先於 8 月下旬來台進行「會前會」(Pre-Mutual Evaluation，簡稱 Pre-ME)，預期 8 月底，代表 11 月接受 APG 評鑑的台灣「代表隊」名單應可拍板定案，由於此次評鑑將牽動金融業發展，金融業無不繃緊神經看待。

為因應 11 月 APG 評鑑，我國已在去 (2017) 年 12 月及今年 4 月對於公部門與私部門進行過 2 次模擬考，陸續完成國家風險評估報告、國家技術遵循報告、國家效能遵循報告，終於在 7 月 5 日正式提交上開報告予亞太防制洗錢組織秘書處。

APG 評鑑衝刺期進入最後倒數計時 100 天，評鑑團在「現地評鑑」前，已經先花數個月研讀相關資料，且 8 月下旬還會先有「會前會」，主要工作重點將以了解釐清相關書面資訊的正確性，並確認正式評鑑的重點項目，此階段原則上僅部分公部門代表與會。

而確認了評鑑重點項目之後，預期 8 月底，將會決定代表 11 月接受 APG 評鑑的「台灣代表隊」名單。據了解，在前 2 次模擬考中，僅玉山銀行表現不錯，被認為符合各項標準，因此，玉山銀行入選「台灣代表隊」應該八九不離十，由於代表受評的金融機構需要 4 家，其餘兆豐銀、中華郵政、星展銀行也被列為呼聲高的口袋名單。

後續評鑑團將正式於 11 月 5 日至 16 日到我國進行「現地評鑑」，屆時還將有正式的開幕式，並由所有公、私部門代表接受評鑑。

據了解，為期 10 天的「現地評鑑」訪談，APG 將派 8 位代表來台，其中，2 位來自 APG 秘書處，另 6 位來自 APG 各會員國具評鑑員資格者，其中 3 位金融專家、3 位執法專家。

至於「現地評鑑」地點，有別於過去前兩輪相互評鑑，第三輪評鑑將改由受評鑑國直接選定場地進行，據規劃，目前我國評鑑地點暫定於華南金控總部會議大廳，分為金融組與執法組。

據了解，對官方推薦的金融業者進行的評鑑，將採一起進行，而不是針對單一金融機構個別訪談，除非有特定問題需要瞭解，才會另外進行側邊會議。

11 月「現地評鑑」後，評鑑團會發布初評報告，然後，在 2019 年 3 月，還將舉行一次「面對面會議」，屆時我國可以就初評報告結果，如果認為還有應加分項目，可以提出新證據爭取更好分數。

而最終評鑑結果分為「一般追蹤、追蹤名單、加強追蹤名單、緊急加強追蹤名單」，將於 2019 年 7 月的 APG 第 22 屆會員大會中，正式發布對台灣的第 3 輪評鑑報告成績，我國能不能順利過關 PASS，答案就可以揭曉。