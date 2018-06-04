〈台北國際電腦展〉昱泉攜手浩鑫 軟硬體結合啖遊戲商機

遊戲研發商昱泉 (6169-TW) 今 (4) 日宣布，將攜手日前結盟的策略夥伴準系統廠浩鑫 (2405-TW)，在今年 Computex 上結合搭載其硬體，展出自製手遊鉅作《Project Aurora》、PC 版虛擬實境 (VR) 遊戲《光之三國 VR–青龍騎》與屢獲國際大獎的手遊鉅作《仲裁英雄》，雙方會將硬體產品置入軟性遊戲議題，為暑假旺季前的商機搶先卡位。

昱泉表示，今年為首度與浩鑫合作進軍 Computex 展中，除浩鑫將在展覽攤位上大走遊戲風外，昱泉也將展示利用自家 IP 製作 Q 版角色，雙方會將硬體產品置入軟性遊戲議題，結合浩鑫最新產品產品，同步推動新科技發展應用。

昱泉將展出的手遊大作《Project Aurora》為二次元風格手遊，預計於下半年推出，隨著暑假旺季即將來臨，加上新手遊推出後可望挹注動能，將為下半年營運添柴火。

昱泉今年 4 月宣布與準系統廠浩鑫進行異業結盟，雙方將各自發行新股進行換股，預計 7 月初完成股權交換，並於下半年結合雙方優勢推出桌機電競產品，由昱泉負責軟體，浩鑫則是提供硬體。

昱泉今年第 1 季合併營收 1.74 億元，季增 14.4％，更較去年同期的大增 3 倍；稅後虧損約 4400 萬元，較去年同期虧損小幅擴大，每股稅後虧損 1.25 元。