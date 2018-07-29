〈鉅亨看世界〉GPS上的世界經濟

地球外充斥各種小型衛星網路，維持著全球電腦系統的運作，然而，令人震驚的是，衛星網路非常容易受到各種干擾和攻擊，仰賴衛星科技的各種產業經濟顯然需要有一份備案。

全球定位系統 (GPS) 信號微弱，很容易就被各種廉價的電子設備干擾，歐洲全球導航衛星系統機構在過去兩年中記錄了大約 50,000 起故意干擾事件，其中大多數是卡車司機和乘車司機試圖在休息期間將他們的位置隱藏起來。

此外，衛星定位系統也很容易受到天氣的干擾，在 2016 年馬尼拉的國際機場，有超過 40 架客機由於天氣因素，在接近跑道時失去了 GPS。

在 2016 年，從事類比與混合半導體決方案的美高森美公司，接收到了衛星設備錯誤的報告。在接下來的 11 個小時裡，手機失去信號，BBC 無線電信號中斷，跟踪地球軌道中小行星的望遠鏡也離線了。

這根本原因即是 GPS 網路中的一個錯誤。操作 31 顆衛星的美國空軍在處理舊衛星的退役，並將舊衛星的數據庫值清零時，意外地將微小的錯誤輸入進數據庫，從而使數據出現偏差。衛星傳輸出錯誤時序數據，時序緩慢了 1370 萬分之一秒。

目前世界上有 20 億 GPS 接收器在使用中，歐洲的衛星導航機構估計這個數字到 2022 年將達到 70 億。

隨著電信產業的發展，銀行、航空公司、電力公司，雲端運算企業和電視廣播公司都需要精確的 GPS 定時定位。緊急救護、運輸、軍隊也都一樣依賴可靠的定位系統。

因此，一些衛星導航系統正在開發或備份，像是由歐盟運營的 Galileo、俄羅斯的 GLONASS 和中國的 BDS。

目前，大多數重要的行業和金融產業都有備份，在金融界，對 GPS 混淆和詐騙可能竄改信用卡讀卡機從便利商店傳輸到紐約證券交易所的內容。

曾經監督紐約證券交易所網絡服務的 Andrew Bach 表示： 「人們關注的問題是，如果有人為了給金融業的營運造成混亂、且不易察覺的向前或向後時間位移的話該怎麼辦？」

此外，GPS 若接收到虛假信號或遭到干擾，也可能會對未來科技造成嚴重的影響。像是混淆交通定位，影響道路上和飛航的安全。德州大學的航空航天工程教授 Todd Humphreys 表示:「這肯定會對 Ubers、Waymo 的自動駕駛汽車、和亞馬遜的無人機等造成一定危害。」

加州民主黨人 John Garamendi 則表示:「GPS 是整個現代經濟的唯一弱點。」多年來他一直在警告可能造成的危害。