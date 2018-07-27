陸電商「拼多多」赴美上市 創近4年最大中概股IPO案

在中國火紅的電商「拼多多」(PDD-US) 週四 (26 日) 正式在美股那斯達克以每股 19 美元掛牌上市，盤中拼多多一度大漲 44.47% 至每股 27.45 美元，市值飛越 240 億美元大關，創下近四年來最大的中概股 IPO 案。

PDD 赴美 IPO 當日股價大漲 圖片來源：investing.com

拼多多是中國主流的手機購物 APP 平台之一，主要提供各種雜貨、快時尚、居家用品、電子設備等商品，而幾乎所有商品都「便宜得驚人」，並且多數商家皆有滿額免運費、團購還有折扣優惠，因此吸引了中國頂級消費者之外的一般民眾，樂於在拼多多平台上互揪團購，一起「拼多多」。

拼多多成立於 2015 年九月，時至 2018 年上旬，拼多多累計用戶數就已高達 1.6 億，每月成交額 (GMV) 更是突破 100 億人民幣，在京東、天貓、淘寶等電商環伺的中國電子商務市場殺出紅海，成長力道可謂是相當驚人，而這也證明了拼多多主打「超值便宜」的商業策略，仍是具有相當大的市場。

週四 (26 日) 拼多多 ADS 以每股 19.0 美元掛牌上市，開盤立即上衝至每股 26.50 美元，甚至漲幅一度擴大至 44.47% 至每股 27.45 美元，而若以開盤價估算，拼多多持股近 50% 股權的創辦人黃崢，身價一夕之間飆破 137 億美元，成為中國富豪榜上第 15 名富豪。

從拼多多揭露的財報顯示，拼多多主要的獲利來源還是來自於廣告和交易手續費，與目前中國其他主流電商大致相同。

2017 年拼多多營收為人民幣 17 億元，而 2017 年數據與 2018 年同期相比，截至 2017 年 3 月 31 日為止的 3 個月，拼多多營收共為人民幣 3700 萬元，2018 年同期則為人民幣 13.5 億元，年增率高達逾 37 倍。

然而值得注意的是，2016 年、2017 年兩個年度，拼多多財報則分別出現淨損人民幣 2.92 億元、5.25 億元。

拼多多主打「超值便宜」之策略，當然也不可避免地染上「假貨」的陰霾，中國境內許多消費者早已對拼多多的假貨問題、宣傳浮誇、無監管地販售成人商品等問題進行投訴，市場人士分析，拼多多在美國上市之後，勢將面臨到投資人的更多檢視，拼多多將必須承擔更多的監管責任與考驗，拼多多風光赴美上市股價大漲，目前都只是個開始。