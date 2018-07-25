萬一近關情怯 傳統產業旺季+再投資效應 將帶動台股緩步墊高

台股今 (25) 日受到美股修正影響，權值股跌多漲少，指數終場小跌收在 10965 點，法人表示，指數今日呈現小幅震盪，在 11000 點近關情怯，但觀察被動元件和矽晶圓等漲價題材有重啟漲勢跡象，估計接下來在產業旺季、除息後資金再投資效應等激勵下，可望帶動指數緩步墊高。



華南投顧董事長儲祥生表示，受到美股修正影響，外資進行資金調節，今日權值股普遍走跌，而 OTC 市場在矽晶圓、被動元件帶動下呈現收紅。觀察外資動向，外資今日賣超台股 14.01 億元，已連續兩個交易日賣超。

展望台股後市，儲祥生認為，要持續觀察矽晶圓和被動元件等漲價概念股表現，以及美中貿易戰後續，整體來看，對於台股仍呈正面看法。

台新投顧副總黃文清則認為，台股今日呈現小幅度震盪，在「萬一」近關情怯，指數落在半山腰的位置，若還原除息的點數，目前指數應該落在前波高點 11270 點位置。而下半年迎接電子傳統產業旺季，加上除息後資金再投資效應等因素激勵下，可望帶動台股緩步墊高，並挑戰突破前一波的高點位置。

盤面上，建議投資人可持續關注中國假疫苗風波，可望受惠轉單效應的生技股，以及被動元件和矽晶圓等漲價概念股、落後補漲的蘋概股，還有傳產族群中的鋼鐵和塑化股等。