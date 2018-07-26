營收下滑 閎暉Q2每股稅後虧損0.38元 上半年每股虧損0.47元

閎暉實業 (3311) 今(26)日董事會承認第二季財報，第二季單季全球合併營收為 4.87 億元，稅後淨損為 6800 萬元，以加權平均流通在外股數計算，每股稅後虧損為 0.38 元，虧損較第一季擴大；累計今年上半年營收為 9.98 億元，稅後虧損 8400 萬元，每股虧損 0.47 元。閎暉原先預計今年營運將逐漸季成長，不過，第二季營收下滑，虧損擴大，閎暉今年第一季合併營收為 5.11 億元，稅後淨損為 1600 萬元，每股虧損為 0.09 元；第二季虧損擴大。



儘管閎暉在跨領域，機構件打入一線大廠遊戲機遙控桿 Logo 發光鍵，玩具機構件也是成長動能；機構件配合智慧鑰匙結合藍牙模組也有不錯成績，而 3D 玻璃業務之前已打入國際一線車廠供應鏈，預計跨產業領域將成長。



