營收下滑 閎暉Q2每股稅後虧損0.38元 上半年每股虧損0.47元

閎暉實業 (3311) 今(26)日董事會承認第二季財報，第二季單季全球合併營收為 4.87 億元，稅後淨損為 6800 萬元，以加權平均流通在外股數計算，每股稅後虧損為 0.38 元，虧損較第一季擴大；累計今年上半年營收為 9.98 億元，稅後虧損 8400 萬元，每股虧損 0.47 元。閎暉原先預計今年營運將逐漸季成長，不過，第二季營收下滑，虧損擴大，閎暉今年第一季合併營收為 5.11 億元，稅後淨損為 1600 萬元，每股虧損為 0.09 元；第二季虧損擴大。
儘管閎暉在跨領域，機構件打入一線大廠遊戲機遙控桿 Logo 發光鍵，玩具機構件也是成長動能；機構件配合智慧鑰匙結合藍牙模組也有不錯成績，而 3D 玻璃業務之前已打入國際一線車廠供應鏈，預計跨產業領域將成長。
閎暉實業 (3311) 今(26)日董事會承認第二季財報，第二季單季全球合併營收為 4.87 億元，稅後淨損為 6800 萬元，以加權平均流通在外股數計算，每股稅後虧損為 0.38 元，虧損較第一季擴大；累計今年上半年營收為 9.98 億元，稅後虧損 8400 萬元，每股虧損 0.47 元。閎暉原先預計今年營運將逐漸季成長，不過，第二季營收下滑，虧損擴大，閎暉今年第一季合併營收為 5.11 億元，稅後淨損為 1600 萬元，每股虧損為 0.09 元；第二季虧損擴大。