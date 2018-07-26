永大前總座許作名稱 與永大董座溝通良好 無意願回鍋

永大 (1507) 前總經理許作名今天指出，在今年 6 月股東會改選後至今，與新任董事長許瑞鈞溝通良好，也會針對電梯相關專業提出建議，永大專業經理人很多，目前個人沒有意願回鍋。許作名表示，全球一年有 85 萬台電梯市場，其中中國大陸佔 65-70 萬台，顯見大陸是全球最大市場。



許作名說，中國電梯市場真正快速發展是自 2000 年開始，過去 15 年約有 490 萬台電梯，而這 15 年中，每年有 20-30% 的年成長率，直到 2015 年才停頓並下滑 5%，2016 年政府推出棚戶政策、針對二三級城市興建後才又恢復成長，2016-2017 年至今每年成長 3-5%。



許作名進一步表示，在 2012-2014 年時，當時董事長許作立認為永大中國衝太快，但市場確實是好景氣，競爭者都在衝市場，而許作名調回台灣後，永大中國 2015 年開始虧損。



針對外傳永大雖然股東會已經結束，但市場派以許作名為首不滿只取得二席一般董事、一席獨立董事，計畫透過召開股東臨時會的方式「再選一次」，對此，許作名澄清，不會召開股東臨時會。



銷售台數來看，永大在台灣市佔率約 31-32%，日本三菱約佔 30%，崇友約 18% 左右。中國市場部分，永大在中國的營收約占合併營收 70%。



中國永大營收以電梯安裝為主，約佔 95%，維保業務收入佔約 5%；在中國市場營收結構中，華中約佔 40%、華北 28%、華南 10%、西部地區 22%。台灣營收結構中，電梯安裝則佔約 55%、維保業務佔 45%。