凌華上季獲利顯著回溫 上半年EPS0.32元 H2將勝H1

IPC 廠凌華 (6166) 公告上半年 EPS0.32 元，其中，上季雖因產品組合與原料價格大漲影響，毛利率 35% 創低，但 EPS0.22 元，較首季的 0.1 元逾倍增加。凌華週四 (26 日) 舉行法說會。財務長鄒大智指出，上半年原物料漲價侵蝕該公司材料成本 3-5%，近期已陸續向客戶調整產品售價以反應，預計第二季毛利率已見谷底，下半年向上。至於台幣第二季雖貶值，但因避險操作，單季有小幅匯損，上半年還是匯兌收益。



根據財報，凌華第二季營收為 26.83 億元，季增 18.7%，同比下滑 1.4%，毛利率 35%，低於首季近 1 個百分點，營益率 3%，較上季僅 0.2% 大幅回升，營業利益 7 千萬元，優於首季的 500 萬元，年減 38%，稅後 0.47 億元，季增達 1.15 倍，年減 61%，EPS 為 0.22 元。



累計上半年合併營收 49.4 億元，毛利率 35%，稅後 0.69 億元，年減 52.8%，EPS0.32 元。



上半年各區營業比重分別為美洲的 33%、歐洲的 22%、亞洲 (含台灣) 的 34%，以及中國大陸的 11% 左右。IoT 策略解決方案與技術事業處約佔 24%、嵌入式平台及模組事業處約佔 39%、網路通訊暨公共建設事業處約佔 17%、醫療事業中心約佔 3% 及設計與製造服務中心約佔 17%。預估第三季業績持平第二季，第四季達今年高峰，下半年優於上半年。