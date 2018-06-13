〈凌華股東會〉加入IPC整合戰局 擬辦私募引進策略投資夥伴

面對物聯網商機，工業電腦整併潮不斷，工業電腦凌華 (6166-TW) 今 (13) 日股東會通過，將私募 2400 萬股，一年內尋求特定企業夥伴。董事長劉鈞強調，尋找新夥伴合作，目的就是擴大市場、增加營收，目前已有特定對象洽談中。

劉鈞指出，凌華在工業電腦領域操作技術沒問題，但要走向國際化，需要的是商務夥伴。現在各 IT 大廠如 IBM、HP，都在尋找具備 OT 能力的公司，並且找出自己獨有的 IoT 商業模型。

工業電腦整合追求更大的經濟規模，已經是必走之路，尋找特定夥伴，擘畫的前景必定是夠大、夠深、夠有未來性。凌華期待異業結合帶動營業成長，而合作夥伴的條件，劉鈞認為有實力、門當戶對是首要。

因應物聯網浪潮，工業電腦廠商面對硬體價格戰，紛紛走向軟硬結合的解決方案商業服務，透過垂直市場整合，及提供客戶完整商業應用方案，期待拉高毛利率；大型企業先前以併購、入股方式，擴大供應鏈、通路及客戶佈局。

近來已有樺漢 (6414-TW) 收購帆宣 (6196-TW)、研華 (2395-TW) 入股融程電 (3416-TW)， 6/11 研揚 (6579-TW) 及廣積 (8050-TW) 則宣布以交叉持股方式合作。

凌華 2017 年營收 106.68 億元，年增 11.48%，毛利率 37.16%，營益率 4.45%，稅後淨利 3.9 億，每股純益 1.79 元；今天股東會通過以盈餘分配 1.4 元、資本公積 0.1 元，每股配發現金股利合計 1.5 元。