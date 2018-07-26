越秀交通基建(01052-HK)6月廣州北二環高速路費收入同比降1.3%至9751.2萬元

越秀交通基建(01052-HK)公佈，2018年6月，廣州北二環高速：當月日均收費車流量同比增長3.4%，主要是受益於汽車保有量的增長帶來小客車車流增長。路費收入同比下降1.3%至9751.2萬元人民幣，主要是由於北三環2018年1月29日通車造成貨車有一定的分流。1-6月累計路費收入同比輕微下降0.2%至5.72億元人民幣，主要是由於去年同期包含2016年拆分滞後金額約1000萬元，若剔除該因素影響，則同比增長約1.1%。

天津津保高速：當月日均收費車流量、路費收入同比增長31.2%及35.0%，主要受益於地方道路加大治超力度以及週邊地方道路橋樑施工，使得部分貨車選擇行駛津保高速。

廣西蒼郁高速：當月日均收費車流量、路費收入同比下降8.4%及3.9%，主要是由於柳梧高速和梧州環城高速(部分路段)通車導緻客車車流減少。

湖北漢孝高速：當月日均收費車流量、路費收入同比增長11.2%及6.0%，主要是受益於區域經濟發展帶來的貨車車流增長。

湖南長株高速：當月日均收費車流量同比下降2.9%，路費收入同比增長8.9%，主要是由於週邊路網日益完善，以及京港澳高速長沙段自2017年12月1日實施重型載貨汽車限行措施，緻使短路徑區間貨車車流減少，長路徑過境貨車車流增加。

河南尉許高速：當月日均收費車流量、一次拆分路費收入同比增長42.2%及34.2%，主要是受益於地區經濟向好以及地方道路開展超限超載治理，使得部分貨車行駛尉許高速。根據河南省行業主管部門規定，路費收入統一實施二次拆分，由於最終拆分結果需時確定，故路費收入統一採用一次拆分數據。作為參考，2018年1-5月二次拆分的影響為減低一次拆分收入的約11.13%。

湖北隨嶽南高速：當月日均收費車流量、路費收入同比增長28.7%及39.8%，主要是由於京港澳高速武漢軍山長江大橋自2017年7月30日起維修實施交通管製，使得部分貨車選擇行駛隨嶽南高速。

虎門大橋：當月日均收費車流量、路費收入同比增長6.4%及7.8%，主要是受益於汽車保有量的增長以及自2017年2月13日開始虎門渡口實施的停航政策(自2018年1月1 日起夜間停航時間由每天22:30-次日淩晨6:30調整為每天18:30-次日淩晨 6:30)。

廣州北環高速：當月日均收費車流量、路費收入同比增長4.8%及2.0%，主要是受益於汽車保有量的增長。

廣州西二環高速：當月日均收費車流量、路費收入同比增長1.3%及27.3%，主要是由於佛山一環自2017年8月1日起改造施工實施交通管製，使得部分貨車選擇行駛西二環高速。

汕頭海灣大橋：當月日均收費車流量同比輕微增長1.1%，主要是由於出行需求旺盛帶來區間小客車車流的增長。路費收入同比下降15.4%，主要是由於潮漳高速2017年12月 28日通車分流影響。

清連高速：當月日均收費車流量、路費收入同比增長7.4%及4.6%，主要是由於汽車保有量的增長。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)