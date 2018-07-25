外資券商喊賣 統一超股價重挫逾7%

今日外資券商報告出爐，認為統一超 (2912) 目前本益比達歷史新高，而依現有的營運動能而言，目前評價偏高，因而調降統一超的評等為賣出，目標價也調至 296 元，該報告一出重挫統一超今日股價開低走低，盤中最低來到 340.0 元，跌幅逾 7%，創近月最大跌幅。外資報告指出，過去五年內最低工資的年複合成長率約為 5%，並認為政府若在下半年持續調升最低工資，統一超將提高對於加盟商的分潤比例或提供補貼，恐影響統一超的獲利表現。



此外，外資報告也提到，受惠於蝦皮、PChome 的運費補貼大戰，帶動電子商務的超商取貨需求，統一超第一季的同店銷售成長由去年第四季的 0.5% 增加至 5-6%，但隨補貼取消，也將衝擊超商取貨服務需求，連帶影響同店銷售成長幅度。