景氣回溫 台灣對歐洲上半年出口年增率 近7年同期新高

歐洲是台灣第四大出口市場，隨著全球景氣穩定復甦，歐洲經濟基本面持續改善，今 (2018) 年前 6 月台灣對歐洲出口達 158 億美元，僅次 2011 年同期的 160 億美元，年增率 13.5%，為近 7 年同期最大增幅。其中德國、荷蘭與英國三國，是台灣出口最大地區。

根據財政部統計處今 (26) 日發布的資料顯示，歐洲自 2004 年起，為台灣第 4 大出口市場，之後隨東南亞新興市場快速崛起，亞洲產業供應鏈運作益趨緊密，加以歐洲先後遭遇歐債危機及政治紛擾，占台灣總出口比重自 2001 年 15.8% 一路下滑，2012 年起占比均不到 1 成。

近 10 年來，台灣對歐洲出口於 2009 年、2015 年受國際景氣低盪拖累，降幅各達 2 成及 1 成，去年來全球景氣穩定復甦，歐洲經濟基本面持續改善，今 (2018) 年上半年台灣對歐洲出口達 158 億美元，年增率 13.5%，為近 7 年同期最大增幅。

財政部指出，德國、荷蘭、英國為台灣對歐洲前三大出口去處，其中，今年上半年對德國出口 34.9 億美元 (22.1%)，年增 11.5%，以電子零組件占 1/5 最多；對荷蘭 29.3 億美元 (18.6%)，創歷年同期新高，增幅逾 3 成，以資通與視聽產品占 3 成為出口最大宗；對英國出口 18.6 億美元 (11.8%)，微增 0.3%，以資通與視聽產品占 3 成居首。

此外，台灣對義大利出口占 8.3%、對法國出口占 5.3% 分居第 4、第 5，同樣呈現增勢，其中對義大利出口集中於基本金屬及其製品、機械，兩者合占近 5 成，對法國出口貨品分布較為平均。而荷蘭、德國、英國、義大利、法國等 5 國家合占台灣對歐洲總出口 6 成 6。