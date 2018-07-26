〈元富成匯市新成員〉拚擴大複委託業務 強化投資銀行定位

元富證 (2856-TW) 今 (26) 日宣布，獲台灣央行批准開辦新台幣即期外匯，創券商先例，未來可望藉此增加手續費收入，而目前擁有的逾 1.3 萬名複委託客戶將可在投資時降低作業成本並提升效率，元富證期望，藉此讓投資銀行的定位更加鮮明。

目前國內有承作外幣兌換外幣業務的券商有富邦證、凱基正和元富證，而新台幣兌換外幣的資格首先由元富證取得，對於國內投資人在海外投資的換匯作業將更加便利。

元富證強調，以投行為發展方向，因此，要擁有投行的規格，目前複委託總開戶數 13604 戶，上半年總交易量 866.06 億元，在市場排名第 6，隨著新台幣即期外匯業務開始運作後，勢必進一步提升複委託業務的競爭力。

至於券商開辦此項業務與銀行究竟有什麼不同，據了解，目前證券業辦理外匯業務，須為辦理與證券業務相關的即期外匯業務，如證券商承銷業務、受託買賣外國有價證券業務等。

而現行銀行業辦理外匯業務，是以進出口業務、一般匯出、匯入業務和外幣擔保付款保證業務等為主，與證券業辦理因證券投資產生的換匯需求不同。

過去，投資人和證券商從事海外有價證券如複委託、財管信託交易，需自行與銀行結匯，或透過券商再向銀行代為結匯，在元富證開辦此業務後，未來投資人投資海外商品，可於證券商處一併辦理結匯事宜，省下來回時間和作業成本。