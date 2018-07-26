美銀美林喊買地產股 首選長實、新世界發展 目標價81及13.6元

美銀美林維持香港地產板塊選擇性「買入」看法，首選長實集團 (1113-HK) 及新世界發展 (0017-HK)，目標價港幣 81 元及 13.6 元。截至今 (26) 日 14:29，長實報港幣 60.45 元，漲 0.332%；新世界發展報港幣 11.08 元，跌 0.18%。

長實股價 (圖：新浪財經)

銀美林發表報告指出，香港政府新房策於 6 月 29 日出台後，發展商將加速推盤，雖然預計發展商不大可能減價。未來將會有更多關於公私型合作及農地轉換等消息，而在轉換過程中如何減少繁複程式將成為關鍵。

該行表示，雖然香港地產業目前估值吸引力強，但最優惠利率潛在上升，將為板塊未來 6 個月上升空間設限。

美銀美林維持香港地產板塊選擇性買入的看法，首選長實集團及新世界發展，並預計 2 者 2018 財年全年核心盈利取得雙位數增長，主要受物業發展利潤上升帶動，兩者均給予「買入」評級，目標價分別為港幣 81 元及 13.6 元。

美銀美林也將九倉 (0004-HK) 及恒隆地產 (0101-HK) 目標價分別下調 3% 及 4% 至港幣 28 元及 22.8 元，以反映人民幣較弱的因素，給予九倉「中性」評級，給予恒隆地產「買入」評級。

其他地產股方面：

恒基地產 (0012-HK) 評級「中性」，目標價港幣 53.6 至 53.7 元

新鴻基地產 (0016-HK) 評級「中性」，目標價港幣 138 元

信和置業 (0083-HK) 評級「中性」，目標價港幣 15.5 元

嘉里建設 (0683-HK) 評級「跑輸大市」，目標價港幣 33.5 元

希慎興業 (0014-HK) 評級「買入」，目標價港幣 49.5 元

九倉置業 (1997-HK) 評級「買入」，目標價港幣 64 元

太古地產 (1972-HK) 評級「買入」，目標價港幣 36 元

恒隆地產 (0101-HK) 評級「買入」，目標價港幣 23.8 至 22.8 元

冠君產業信託 (2778-HK) 評級「中性」，目標價港幣 6 元

置富產業信託 (0778-HK) 評級「中性」，目標價港幣 10 元